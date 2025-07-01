Nova godišnja karta za javni prijevoz u prodaji od petka, jeftinija za 216 KM

Uz početak važenja novih cijena usluga javnog prevoza, Vlada Kantona Sarajevo najavljuje kartu za 365 dana - godišnju kartu za sve linije.

Na snagu su stupile nove cijene u javnom prijevozu, kako bi se očuvao stabilan, održiv i kvalitetan sistem prijevoza.

Sarajevo uvodi novu cijenu godišnje karte koja je jeftinija za 216 KM. Nova cijena godišnje karte je 550, što na mjesečnom nivou znači 45,8 KM, a dnevnom 1,50 KM. Ranije je cijena te karte bila 766 KM.

Korist za zaposlene

To u praksi znači da će ova odluka najviše koristiti zaposlenima u Kantonu Sarajevu kojih ima više od 150.000 jer ostalim kategorijama godišnja karta je od ranije znatno jeftinija od ove ili je prevoz besplatan.

Građani će 365 dana , 24/7 će na 120 linija javnog prijevoza, koji godišnje pređu 12 miliona kilometara moći koristiti ovu kartu, za koju će dnevno izdvojiti 1,50 KM.

Odluka je ovo po uzoru na druge evropske gradove, koji su uveli ovakav sistem karata i koji se pokazao kvalitetnim.

Različite osobe

Važno je istaći da na godišnjoj karti neće biti ispisano ime i prezime korisnika, pa će na taj način, u slučaju potrebe, u različito vrijeme, kartu moći koristiti različite osobe iz domaćinstva.

Godišnja karta će važiti 12 mjeseci od datuma kupovine.

Godišnja karta će biti u prodaji od 4. jula ove godine i moći će se kupiti kod prijevoznika. Karta kupljena kod jednog prijevoznika važit će i kod drugog prevoznika.