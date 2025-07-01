Potpisan sporazum o saradnji VSTV BiH i Ministarstva pravde FBiH

Sporazum o saradnji između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Ministarstva pravde Federacije BiH potpisan je danas u Sarajevu. Sporazum su potpisali predsjednik VSTV-a BiH Sanin Bogunić i ministar pravde FBiH Vedran Škobić.

Tim povodom, Bogunić je naglasio da je današnje potpisivanje Sporazuma važan korak u jačanju integriteta pravosudnog sistema kroz institucionalnu saradnju sa relevantnim institucijama, dok je Škobić istakao da mu je izuzetna čast što Ministarstvo pravde FBiH može dati doprinos ovom važnom procesu i da podržava jačanje institucionalne saradnje između VSTV-a BiH i Ministarstva pravde FBiH.

Sporazumom se uspostavlja institucionalna saradnja koja podrazumijeva elektronsku razmjenu podataka i informacija s ciljem otkrivanja eventualnih nespojivih aktivnosti i potencijalnog sukoba interesa nosilaca pravosudnih funkcija i članova Vijeća. Sporazum doprinosi jačanju transparentnosti, odgovornosti i integriteta pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

Potpisivanje ovog i sličnih sporazuma dio je šireg napora VSTV-a BiH da razvije efikasan sistem provjere imovine sudija, tužilaca i članova Vijeća, što je ključno za izgradnju povjerenja javnosti u rad pravosuđa.

U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH, Odjel za provođenje postupka po izvještajima osnovan je kao nadležna struktura unutar Vijeća zadužena za prikupljanje i provjeru tačnosti, cjelovitosti i istinitosti prijavljenih podataka iz izvještaja o imovini i interesima. Odjel ima ovlaštenje za pristup i analizu informacija iz različitih javnih i drugih evidencija - uključujući matične knjige, poreske, sudske i bankarske evidencije – što će dodatno biti olakšano i omogućeno upravo potpisivanjem ovakvih sporazuma o saradnji.

VSTVBiH će i u narednom periodu nastaviti s jačanjem saradnje sa relevantnim institucijama i drugim pravnim licima kako bi osigurao sveobuhvatan i funkcionalan sistem provjere, koji je u skladu s najvišim standardima odgovornosti i zakonitosti u radu pravosudnih institucija, saopćeno je iz VSTV-a.