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ZBOG SUKOBA

Stevandić upozorio: Vukanović redovno vrijeđa i poziva na nasilje

Ruši stolice, napisao je Stevandić

Stevandić i Vukanović: Verbalni sukob. Facebook

A. O. / RTRS

1.7.2025

Predsjednik Narodne skupštine RS, Nenad Stevandić oštro je reagovao na ponašanje narodnog poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

Podsjećamo Vukanović je tokom Kolegijuma prije zasjedanja Narodne skupštine uputio niz uvreda predsjedniku Narodne skupštine Nenadu Stevandiću, nakon čega je obarao stolice u sali.

Nakon ovakvih postupaka Vukanovića, moralo je intervenisati obezbjeđenje Narodne skupštine.

Stevandić je u objavi na društvenim mrežama nakon ovog događaja napisao da Vukanović redovno vrijeđa i pokušava izazvati nasilje.

- Redovno vrijeđa i pokušava izazvati nasilje. Ruši stolice - napisao je Stevandić.

U zaključku objave je postavio pitanje šta bi se desilo da Nebojša Vukanović postane novi ministar sigurnosti BiH.

Podsjećamo, Stevandić je informisao poslanike da će preduzeti neophodne mjere protiv poslanika Nebojše Vukanovića.

# NSRS
# NENAD STEVANDIĆ
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
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