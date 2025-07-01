Crnadak: Priča o migrantima u NSRS nepotrebna, skretanje pažnje od stanja u javnim preduzećima

Igor Crnadak, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini RS, izjavio je danas da je rasprava o migrantima u NSRS nepotrebna, a da dokument predložene deklaracije ima nekoliko nedostataka.

- Ovo je odvlačenje pažnje javnosti i to je najčešće svojstveno dikaktorskim polurežimima. Idete s populističkom temom, zamajavate narod samo da ne bismo raspravljali o bitnim stvarima - rekao je Crnadak.

Davanje saglasnosti

Po njegovim riječima, niko nije spreman dati saglasnost da se prave migrantski centri i o tome su predstavnici opozicije nekoliko puta govorili u javnosti.

- Ovo je sve samo da ne bismo danas pričali o javnim preduzećima koja su višemilionskim gubicima. Šta je važnije za RS? Šuplja priča o migrantima ili o onome što uništava naše društvo? - upitao je Crnadak.

Crnadak je upitao i zbog čega se predložena deklaracija odnosi samo na migrante iz UK i EU, odnosno zašto se ne odnosi na sve migrante.

Rasprava o migrantima

Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga izjavio je da BiH nema sporazum o readmisiji sa Ujedinjenim Kraljevstvom i da se u tom kontekstu trebaju posmatrati bilo čije izjave o migranitma.

- Rasprava o migrantima nije prioritet svih prioriteta, već stanje u javnim preduzećima - dodao je Bodiroga.

Poslanici iz skupštinske većine, kao što je očekivano, podržavaju predloženu deklaraciju.

U toku je 15. redovna sjednica Narodne skupštine RS, a na njenom dnevnom redu je i prijedlog o formiranju pomoćnog sastava policije RS po hitnom postupku.