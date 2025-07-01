Pripreme za kolektivnu dženazu u Potočarima: Vječni smiraj pronaći će 7 žrtava genocida, Senajid i Hariz imali su samo 19 godina

Okončane su pripreme za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici i Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, a 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima bit će klanjana kolektivna dženaza za sedam žrtava genocida. Među njima su dvojica 19-godišnjaka, te Fata Bektić koja je ubijena u 67. godini.

Slobodna teritorije

Svoj vječni smiraj u Dolini bijelih nišana pronaći će: Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).

Porodice žrtava teško se odlučuju da daju pristanak za ukop malog broja pronađenih kostiju, najčešće premještanih iz jedne u drugu masovnu grobnicu. Da to, ipak, učine i da njihovi najdraži dobiju svoj mezar apelirali su i iz Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida. Za donošenje ove teške odluke imaju još nekoliko dana.

Husein Avdić ukopat će nekompletne posmrtne ostatke 19-godišnjeg sina Senajida. S njim, suprugom i kćerkom rastao se početkom rata, kada je s najstarijim sinom izbjegao za Hrvatsku. Pokušavao je da se vrati, ali nije uspio. Nakon pada Srebrenice, Huseinu se supruga javila iz okoline Banovića. S kćerkom je u kamionima prešla do slobodne teritorije.