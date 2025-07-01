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GODIŠNJICA GENOCIDA

Pripreme za kolektivnu dženazu u Potočarima: Vječni smiraj pronaći će 7 žrtava genocida, Senajid i Hariz imali su samo 19 godina

Porodice žrtava teško se odlučuju da daju pristanak za ukop malog broja pronađenih kostiju, najčešće premještanih iz jedne u drugu masovnu grobnicu

Sa ranije klanjane dženaze. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

1.7.2025

Okončane su pripreme za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici i Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, a 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima bit će klanjana kolektivna dženaza za sedam žrtava genocida. Među njima su dvojica 19-godišnjaka, te Fata Bektić koja je ubijena u 67. godini.

Slobodna teritorije

Svoj vječni smiraj u Dolini bijelih nišana pronaći će: Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).

Porodice žrtava teško se odlučuju da daju pristanak za ukop malog broja pronađenih kostiju, najčešće premještanih iz jedne u drugu masovnu grobnicu. Da to, ipak, učine i da njihovi najdraži dobiju svoj mezar apelirali su i iz Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida. Za donošenje ove teške odluke imaju još nekoliko dana.

Husein Avdić ukopat će nekompletne posmrtne ostatke 19-godišnjeg sina Senajida. S njim, suprugom i kćerkom rastao se početkom rata, kada je s najstarijim sinom izbjegao za Hrvatsku. Pokušavao je da se vrati, ali nije uspio. Nakon pada Srebrenice, Huseinu se supruga javila iz okoline Banovića. S kćerkom je u kamionima prešla do slobodne teritorije.

S jedne od ranijih dženaza. Avaz

- Bili su cijelu noć u Potočarima, a ujutro im dali kamione. Sestra i žena su mi pričale da stariji ljudi koji nisu mogli da se popnu na kamion, samo ih vrate nazad. Djecu od 12-13 godina skidaju s kamiona – kaže Husein.

Samo lobanja

Najmlađi sin je preko šume uspio izbjeći do slobodne teritorije, Senajid je pokušao, ali nije uspio.

- Ostao je s grupom iz Glogove. Morao sam ići u Tuzlu na identifikaciju. Kosti su nađene u selu Suljići, a to je nedaleko od našeg sela, nešto više od kilometra. Našli su je 2012. godine, nama kćerka nije smjela ni da kaže. Čekali smo sve do septembra prošle godine i odlučili smo. Ukopat ćemo samo lobanju, jer prije ćemo umrijeti nego što ostale kosti nađu. Odlučili smo tako, jer 30 godina je već prošlo – kaže Husein Avdić.

Sve spremno za obilježavanje 30. godišnjice

Prošle sedmice održan je posljednji sastanak Organizacionog odbora. Hamdija Fejzić, predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici izjavio da je to bio posljednji sastanak te vrste uoči obilježavanja 30. godišnjice genocida u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Dodao je da je zaključeno da je sve spremno za obilježavanje 11. jula.

# GODIŠNJICA GENOCIDA
# GODIŠNJICA GENOCIDA U SREBRENICI
# POTOČARI
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