Njegov govor se tokom godina nije razvijao: Četverogodišnji Ali Suljagić treba pomoć dobrih ljudi

Dječak Ali Suljagić, iako ima samo četiri godine, vodi tešku bitku s bolešću, a za njegovo liječenje potrebno je 18.000 eura. Poznato je kako su operativni zahvati i liječenja koja se poduzimaju u inozemstvu veoma skupa, ne ubrajajući troškove puta, smještaja, pa je tako veoma teško iznaći sredstva.

Njegova majka Esmera Suljagić za „Dnevni avaz“ je izjavila da dječak na liječenje treba otići u Tursku, a trenutno su pokrenuli apel putem humanitarne organizacije „Help others“.

Ne odaziva se

- Ovo je drugi apel koji pokrećemo vezano za Alijevo liječenje. Ali je dječak koji će u avgustu napuniti 5 godina, koji ne govori. Od osmog mjeseca je progovorio „mama“, „baba“, ali se dalje govor više nije razvijao. S dvije i po godine smo primijetili da se dijete ne odaziva na ime. Predložena nam je operacija krajnika. Počela sam ga voditi doktorima neophodnim za tu operaciju krajnika, gdje mi je neuropedijatar postavio dijagnozu F83, disharmoničan razvoj – kazala nam je dječakova majka.