Njegov govor se tokom godina nije razvijao: Četverogodišnji Ali Suljagić treba pomoć dobrih ljudi

Dječak Ali Suljagić, iako ima samo četiri godine, vodi tešku bitku s bolešću, a za njegovo liječenje potrebno je 18.000 eura. Poznato je kako su operativni zahvati i liječenja koja se poduzimaju u inozemstvu veoma skupa, ne ubrajajući troškove puta, smještaja, pa je tako veoma teško iznaći sredstva.
Njegova majka Esmera Suljagić za „Dnevni avaz“ je izjavila da dječak na liječenje treba otići u Tursku, a trenutno su pokrenuli apel putem humanitarne organizacije „Help others“.
Ne odaziva se
- Ovo je drugi apel koji pokrećemo vezano za Alijevo liječenje. Ali je dječak koji će u avgustu napuniti 5 godina, koji ne govori. Od osmog mjeseca je progovorio „mama“, „baba“, ali se dalje govor više nije razvijao. S dvije i po godine smo primijetili da se dijete ne odaziva na ime. Predložena nam je operacija krajnika. Počela sam ga voditi doktorima neophodnim za tu operaciju krajnika, gdje mi je neuropedijatar postavio dijagnozu F83, disharmoničan razvoj – kazala nam je dječakova majka.
Od tog momenta počinje sva borba u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem do dan danas. Kako je navela, brojne opcije su probali, uključujući odlaske logopedu, defektologu i drugo.
Strah od doktora
- Došli smo do saznanja da imaju matične ćelije u Turskoj. Turska nam je nekako najpovoljnija i najlakše je za njega da to prevaziđe, jer ima strah od doktora. Agresivan nije. Ima stereotipe, poput puckanja prstima od predmet, gleda u daljinu, to su elementi autizma, po doktorovom mišljenju – istakla je ona.
Dodaje da je dječaka vodila i kod neuropsihijatra. On je dao dijagnozu F89, psihički poremećaj nespecifično.
Odlazak u Tursku
- Borili smo se do dana današnjeg i sada se borimo koliko možemo. Pokušavamo da prikupimo novce za njegovo liječenje matičnim ćelijama u Turskoj za koje nam je potrebno 18 hiljada eura, 36 hiljada KM. Mi nismo socijalni slučaj, ali nemamo taj novac. To nam garantuju da mu to može mnogo osposobiti kvalitet života. On je sad za sad 100-postotni invalid. Voljeli bismo da ga odvedemo, da probamo i to. Ne može mu odmoći, može mu samo pomoći. Gore ne može biti nego što jeste – zaključila je Esmera.
Kako pomoći?
Pozivom na broj: 17172 - donirate 3 KM.
Također, njegovu majku Esmeru Suljagić možete pozvati na kontakt telefon: 060 333 1714. Više informacija potražite i na Facebooku na grupi Help Others – Salzburg.