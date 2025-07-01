Uloga medija u procesu EU integracija: Doprinose li mediji boljem razumijevanju ili rastu euroskepticizma?!

- Nekako u trenucima kada se u političkom kontekstu ta priča aktuelizira, onda i mediji očekivano prate takva dešavanja, ali nekog sistemskog, detaljnog, uzročno-posljedičnog, konstruktivnog novinarstva vidimo dosta malo. To, naravno, ne znači da ga nema, već da kolegice i kolege u medijima, specijalizirane za ovakve teme, čini se dobijaju manje prostora od onoga što zovemo dnevno pokrivanje događaja – kaže profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Lejla Turčilo.

Uz neprincipijelnost i širenje antievropskog raspoloženja od pojedinih bh. političara, gubljenja nade kod građana da je napredak moguć, mediji u BiH također utječu na postepeni rast broja euroskeptika u našoj zemlji. Procjenjuje se da članstvo BiH u EU i dalje podržava blizu 70 posto stanovnika, ali uz medijske izvještaje koji često ne doprinose razumijevanju značaja EU integracija, pa i otvoreno širenje dezinformacija i utjecaja s istoka, podrška evropskom putu mogla bi da se topi.

Smatra da ovakva medijska slika nepovoljno djeluje na građane, jer ove teme ostaju van fokusa, pa nemaju potpune informacije šta nam donosi pridruživanje EU, kakvu će korist imati oni i zbog čega ili zbog koga se sporo krećemo ka članstvu. Profesorica Turčilo ukazuje da nemamo dosljedno vođenje politike prema evropskim integracijama, već se to radi u skladu s partikularnim, ponekad i privatnim interesima političkih elita u BiH.

- Ono što u određenom trenutku nosi poene to i jeste dominantan narativ. Posao medija bi trebao biti da na to ukazuju, a ne da to slijede. Ne bih voljela držati lekciju kolegicama i kolegama kako da rade, ali čini mi se da nam nedostaje priča koje bi nas podsjetile kad neka politička opcija „okrene priču“ protiv evropskih integracija, da primijenimo metod retroaktivne reference, pa podsjetimo i njih i građane šta su govorili ranije. Legitimno je promijeniti stav, ali pitati i argumentirati zašto se to dešava. Ovako izazivamo konfuziju i to povećava broj onih koji su na strani euroskeptika. S druge strane imamo narativ kojim se građani plaše – ako ne uđemo u EU desit će se to i to. I jedan i drugi narativ su pogrešni, a posebno je pogrešno u medijima ih samo prenositi, bez ikakve analize i promišljanja – ističe Turčilo.

Dodaje da Direkcija za evropske integracije BiH čini napore, ali ima limitiran domet, te zaključuje da podrška javnosti evropskom putu može pasti ne samo zato što se ta ideja ne promovira na odgovarajući način.

- Postoji puno razloga zbog kojih je euroskepticizam u porastu. Oni se vezuju i za reakcije EU prema onome što se događa u Gazi, na tu sporost u BiH, a građani se više pitaju treba li to nama i zašto. Upravo tu je uloga medija, institucija, posebno onih koji su u političkom odlučivanju odgovorni za brzinu ili sporost u ispunjavanju zahtjeva. Da objasne šta rade, zašto ne rade i na koji način se to na građane reflektira. Što je veća zbunjenost kod ljudi, teže ih je ubijediti u bilo kakvu ideju, pa i u ideju pridruživanja EU – ističe prof. dr. Lejla Turčilo.

Vladajuća stranka

Dugogodišnji novinar, urednik i direktor BHRT-a i Radija Slobodna Evropa Milenko Voćkić smatra da mediji imaju izuzetno važnu ulogu u procesu evropskih integracija, ali da ključna pripada javnim emiterima.

- Javnih emitera gotovo da i nemamo u pravom smislu riječi. Javni servis u RS je servis jedne stranke, bolje reći jedne ličnosti. Oni misle onako kako misli njihov predsjednik Dodik i vladajuća stranka, pa je karikaturalno od njih očekivati da će na pravi način, objektivno i kritički govoriti o putu u Evropu. Iluzija je i kad je riječ o medijima u FBiH, odnosno na nivou države. Javni RTV servis BiH gotovo pa i ne postoji. To i laik vidi kad uđe u onu zgradu. Oni koji su imali namjeru da uruše sve što ime prefiks BiH najbolje su to, čini mi se, uradili na RTV BiH – kaže Voćkić.