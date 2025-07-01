Krajinović: U našoj historiji mjerenja nije se desilo da zabilježimo nula litara padavina!

Juni 2025. godine bit će debelim slovima upisan u hidrometerološku službu kao jedan od najekstremnijih od kada postoje mjerenja u BiH. Kaže to u razgovoru za „Avaz“ Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ). Prije svega, kako navodi, ta ekstremnost se odnosi na padavine širom BiH, odnosno, činjenicu da kiše skoro nije ni bilo. - Jedan kišni dan tokom juna i količine padavina su zanemarive. U Tuzli i u Mostaru nije pala ni kap kiše. Na našim meteorološkim stanicama je zabilježeno nula litara po metru kvadratnom! To se nije desilo nikada u našoj historiji mjerenja da tokom juna imamo vrijednosti od nula litara. Srednja količina padavina za Tuzlu je, vjerovali ili ne 110 litara po metru kvadratnom, a za jedan dan tokom juna 2010. godine u Tuzli je palo 71 litar. U Mostaru je prosjek 78 litara po metru kvadratnom, a 28.juna 1959.godine za jedan dan je palo 68,7 litara. To sve ukazuje koliko je juni bio ekstreman u pogledu padavina - iznosi nam Krajinović.

Međutim, kao da to nije bilo dovoljno, pa su 26. juna postavljeni novi temperaturni rekordi. U Sarajevu je, govori nam, nadmašen rekord iz 2021. godine i novi iznosi 38,8 stepeni Celzijusa, a u Tuzli na isti dan je izmjereno rekordnih 38 stepeni. -Razlog za što nam se sve ovo dešavalo tokom juna, a istu situaciju očekujemo i na početku ovog mjeseca, prostrano polje povišenog zračnog pritiska koje se smjestilo nad južnom i jugoistočnom Evropom. U takvim okolnostima atmosfera je skoro cijeli mjesec bila stabilna i to je neuobičajena sinoptička situacija koja je skoro, pa teoretski nemoguća, ali je zahvatila Evropu i još jednom pokazala koliko klima u Evropi postaje ekstremna i ono što smo proživjeli tokom šestog mjeseca i što nismo vidjeli u 135 godina naše historije hidrometeorološke službe mora zabrinuti sve građane BiH i mora dovesti do toga da svijest o promjenama koje proživljavamo su naša realnost - naglašava Krajinović za "Avaz". Zabrinjava, napominje, i to što su sve te ekstremne pojave sve češće i intenzivnije. I baš onako kako je juni završio, tako je i juli počeo i nema naznaka za padavine tokom prvih sedam dana. - Posebno se to odnosi na jug naše zemlje. Ono što je zabrinjavajuće jesu vrijednosti temperatura zraka, koje će konstantno rasti kako sedmica bude odmicala. I zbog toga je na snazi narandžasto upozorenje FHMZ-a za 3.i 4.juli, što se posebno odnosi na period između 11 i 18 sati. Najviše temperature koje se očekuju u ovom periodu i zbog čega je izdato upozorenje kretat će se između 35 i 40 stepeni Celzijusa, a to su vrijednosti koje ozbiljno mogu narušiti zdravlje ljudi i zbog toga treba slušati savjete ljekara - govori Krajinović za "Avaz".