Višković: Bolje da su sela prazna, nego da ih nasele ljudi koji nisu nikad živjeli ovdje

Predsjednik Vlade RS Radovan Višković održao je kontroverzan govor pred Narodnom skupštinom RS, u kojem je iznio niz oštrih stavova protiv migranata, uporedivih s retorikom evropske krajnje desnice.

Višković je poručio da RS ne zanimaju nikakvi evropski fondovi niti ponude za smještaj migranata, ni u RS ni u drugom entitetu. Ilustrujući svoj stav, prenio je izjavu, kako je rekao, Bošnjaka iz okoline Blažuja koji navodno podržava politiku RS-a prema migrantskoj krizi, jer se njegova porodica, zbog blizine migrantskog kampa, svakodnevno suočava s problemima.

Demografska pitanja

– Taj čovjek kaže da su mu rekli da bi migranti u budućnosti mogli postati dio vojske Federacije. Pitam vas, je li i to nije problem - upitao je Višković.

Govoreći o demografskim pitanjima, Višković je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da migranti, kako je rekao, vremenom zasnuju porodice i promijene etničku strukturu zemlje.

– Ako ih ovdje ostavimo, za desetak ili dvadeset godina mogli bi trajno izmijeniti sliku ovih prostora. To jeste problem RS i Bosne i Hercegovine. Mi danas moramo reći „ne“ - poručio je.

Iako nije objasnio kako će, ako su migranti mahom muškarci, formirati porodice koje bi bile kulturno strane ovdašnjem društvu, Višković je nastavio:

– Ne želimo da se ovdje naseljavaju ljudi i običaji koji nikada nisu postojali na ovim prostorima. Sa Bošnjacima i Hrvatima možemo živjeti jer smo slični, imamo sličan jezik i razumijemo se. Ali ako dođu oni drugi – ko će ovdje govoriti naš jezik za 30 godina?

Teško se integrišu

Višković je govorio i o brojkama, tvrdeći da se govori o desetinama hiljada ljudi, te naglasio da bez obzira na političke razlike u NSRS-u, svi moraju stati iza stava – „Republika Srpska ne može i ne da“.

U nastavku je istakao da, iako su mnoga sela u BiH prazna, bolje je, kako je rekao, da tako ostane nego da ih nasele ljudi koji „nikada nisu živjeli ovdje“. Odbacio je poređenje s doseljenicima iz susjednih zemalja, rekavši da migranti dolaze iz potpuno drugačijih sredina, da se teško integrišu, te da su, prema njegovim riječima, „problem koji Evropa sada pokušava prebaciti na zapadni Balkan“.

Govor je završio konstatacijom da bi se o pitanju migracija trebalo raspravljati na nivou Parlamentarne skupštine BiH, uz jedinstven stav – protiv migrantskih kampova u zemlji.