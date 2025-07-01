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ANKETA

Video / Građani o poskupljenjima: Dolazim iz Njemačke, jeftinije je gore nego ovdje!

Jučer je najavljeno da od jeseni poskupljuje struja u FBiH, a u Sarajevu je došlo i do rasta cijena vode i gradskog prijevoza

Anketa u Sarajevu. Avaz

Piše: Sajra Buljugija

1.7.2025

Cijene komunalnih usluga u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci vrtoglavo rastu. 

Jučer je najavljeno da od jeseni poskupljuje struja u FBiH, a u Sarajevu je došlo i do rasta cijena vode i gradskog prijevoza.

U isto vrijeme, primanja građana su na istom nivou.

Ekipa "Avaza" izašla je na sarajevske ulice i pitala građane kako se nose s poskupljenjima i šta im u svakodnevnom životu najviše predstavlja problem.

Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.

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# ANKETA
# SARAJEVO
# AVAZOVA ANKETA
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