Amir Šečić kroz suze: Oca su mi ubili u Srebrenici, a majka me ostavila kada sam imao tri dana

Gost "Avazovog intervuja" bio je Amir Šečić, momak čija životna priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
ŽIVOTNA PRIČA
Bez obzira koliko vremena prošlo, praznina u meni se osjeti, kazao je Šečić
Amir Šečić: Gost Avazovog intervjua. Avaz
Gost "Avazovog intervuja" bio je Amir Šečić, momak čija životna priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Kroz razgovor je ispričao sve o svojoj majci koja ga je sa svega tri dana ostavila u domu, ali i o ocu Ibrahimu koji je ubijen u Potočarima 1995. godine.
- Teško mi je, svaki dan mi je teško. Bez obzira koliko vremena prošlo, praznina u meni se osjeti - kazao je Šečić za "Avaz".
Dodao je i to da se trudi da svojoj djeci nadomjesti roditeljsku ljubav koja je njemu falila kroz život.
Kompletan intervju pogledajte u videosnimku na početku teksta.
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