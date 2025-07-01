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ŽIVOTNA PRIČA

Amir Šečić kroz suze: Oca su mi ubili u Srebrenici, a majka me ostavila kada sam imao tri dana

Bez obzira koliko vremena prošlo, praznina u meni se osjeti, kazao je Šečić

Amir Šečić: Gost Avazovog intervjua. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

1.7.2025

Gost "Avazovog intervuja" bio je Amir Šečić, momak čija životna priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Kroz razgovor je ispričao sve o svojoj majci koja ga je sa svega tri dana ostavila u domu, ali i o ocu Ibrahimu koji je ubijen u Potočarima 1995. godine.

- Teško mi je, svaki dan mi je teško. Bez obzira koliko vremena prošlo, praznina u meni se osjeti - kazao je Šečić za "Avaz".

Dodao je i to da se trudi da svojoj djeci nadomjesti roditeljsku ljubav koja je njemu falila kroz život.

Kompletan intervju pogledajte u videosnimku na početku teksta.

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# AMIR ŠEČIĆ
# SREBRENICA
# AVAZOV INTERVJU
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