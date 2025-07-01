Rusmir Isak dobio zlatnu značku od oca: "Predan i odgovoran rad ne prolaze nezapaženo"

Direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica, Rusmir Isak, prisustvovao je danas svečanoj ceremoniji obilježavanja 1. jula – Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je održana u Narodnom pozorištu Sarajevo.
Ceremonija je okupila brojne visoke zvanice iz političkog i javnog života, a centralni dio programa bio je prikaz pokazno-taktičke vježbe „Unutar granica 25“, ranije izvedene na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a, kojom je demonstrirana izuzetna obučenost i koordinacija sigurnosnih struktura.
U nastavku programa, uručena su priznanja pojedincima i institucijama koje su dale značajan doprinos radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Među nagrađenima je i direktor KPZ Zenica Rusmir Isak, kojem je uručena zlatna značka kao posebno priznanje za doprinos unaprjeđenju sigurnosnog sistema u Federaciji BiH.
- Velika je čast primiti priznanje koje potvrđuje da predan i odgovoran rad ne prolazi nezapaženo. Ovo priznanje doživljavam kao priznanje svim uposlenicima KPZ Zenica koji svakodnevno ulažu napore da naš zavod bude primjer profesionalnosti i sigurnosti u sistemu izvršenja krivičnih sankcija - izjavio je direktor Isak.
Pored direktora Isaka, priznanja su dobili i ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, policijski komesar MUP-a KS Fatmir Hajdarević, direktor OSA-e Almir Džuvo, zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak, direktor Granične policije Mirko Kuprešaković, pomoćnik direktora SIPA-e Jasmin Gogić i tužilac Tužilaštva BiH Ahmed Mešić.
U svom obraćanju, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak podsjetio je na ispunjenje ključnih obećanja u sektoru sigurnosti, uključujući unapređenja materijalnog statusa zaposlenih, kolektivne ugovore i sistematizaciju. Ceremoniji su prisustvovali i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić, potpredsjednici FBiH Refik Lendo i Igor Stojanović, premijer KS Nihad Uk, te državni zastupnik Denis Zvizdić.
Kako se može vidjeti na fotografiji, značku je potpisao ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak, inače njegov otac.