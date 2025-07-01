Rusmir Isak dobio zlatnu značku od oca: "Predan i odgovoran rad ne prolaze nezapaženo"

Direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica, Rusmir Isak, prisustvovao je danas svečanoj ceremoniji obilježavanja 1. jula – Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je održana u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Ceremonija je okupila brojne visoke zvanice iz političkog i javnog života, a centralni dio programa bio je prikaz pokazno-taktičke vježbe „Unutar granica 25“, ranije izvedene na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a, kojom je demonstrirana izuzetna obučenost i koordinacija sigurnosnih struktura.

U nastavku programa, uručena su priznanja pojedincima i institucijama koje su dale značajan doprinos radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Među nagrađenima je i direktor KPZ Zenica Rusmir Isak, kojem je uručena zlatna značka kao posebno priznanje za doprinos unaprjeđenju sigurnosnog sistema u Federaciji BiH.