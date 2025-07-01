Crnadak: Dodikovi postupci su idiotski i neljudski, izgubio sam suprugu i brata

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je ponovo šokirao izjavama, među kojima je i tvrdnja da je lično odobrio da avion Republike Srpske preveze na liječenje suprugu Igora Crnadka (PDP), koja je nedavno preminula.

- Ja sam lično odobrio, a znao sam ko je Crnadak. Kako onda možeš da lažeš, kako te nije sramota, a bunite se ako se kaže istina - rekao je Dodik.

Tijekom zasjedanja, poslanik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak iznio je tvrdnje o učestalim putovanjima zvaničnika Republike Srpske u Veliku Britaniju. Kao odgovor na te navode, Dodik je nazvao šefa Vazduhoplovnog servisa RS-a i uključio ga na spikerfon pred svim poslanicima.

Nedugo zatim, Crnadak se oglasio na svom Facebook profilu, prvi put govoreći o porodičnim tragedijama koje su ga zadesile u relativno kratkom vremenu, te o potpunom posrnuću Milorada Dodika.

- Nije ga bilo lako slušati, ali dobro je što je Dodik pokazao javnosti svoje pravo lice – nemoralne, pokvarene i zle osobe kojoj ništa nije sveto. Ne volim javno govoriti o privatnim stvarima, ali nakon današnjeg Dodikovog morbidnog nastupa u Narodnoj skupštini, dužan sam javnosti saopštiti sledeće: Za samo 15 mjeseci, od januara 2024. do aprila 2025. godine, izgubio sam jedinog brata i suprugu, s kojom sam bio u braku 24 godine - poručio je.

Crnadak je izrazio zahvalnost zaposlenima u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka, Domu zdravlja Banja Luka, Fondu zdravstvenog osiguranja RS, Vazduhoplovnom servisu i svim ostalim ljudima, uključujući i neke funkcionere, koji su pokušali pomoći u borbi za život njegove supruge i brata.

- Iako, nažalost, nismo uspjeli, naša porodica im je neizmjerno zahvalna. Ta zahvalnost neće biti umanjena današnjim Dodikovim idiotskim i neljudskim postupcima - poručio je.