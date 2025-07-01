Putin i Makron razgovarali prvi put nakon izbijanja sukoba u Ukrajini: Poznato šta su bile teme

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je o ratu u Ukrajini sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, saopćio je u utorak Kremlj, označivši tako prvi telefonski razgovor dvojice lidera od 2022. godine.

U saopćenju se navodi da je Putin, komentarajući situaciju u Ukrajini, ocijenio da je aktuelni sukob direktna posljedica politike zapadnih zemalja koje su godinama ignorirale sigurnosne interese Rusije i sada vode politiku produžavanja neprijateljstava.

Mirovni sporazum

Ruski predsjednik je potvrdio osnovne stavove o mogućem mirovnom sporazumu za Ukrajinu, istakavši da bi on trebao biti sveobuhvatan i dugoročan, da ukloni temeljne uzroke ukrajinske krize i bude zasnovan na novim teritorijalnim realnostima.

Dvojica lidera razgovarali su i o situaciji na Bliskom istoku u kontekstu sukoba između Irana i Izraela te američkih napada na iranska nuklearna postrojenja. Naglasili su posebnu odgovornost Rusije i Francuske kao stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a u očuvanju mira i sigurnosti te očuvanju globalnog režima neširenja nuklearnog oružja.

- U tom kontekstu naglašena je važnost poštivanja legitimnog prava Teherana da razvija mirnodopsku nuklearnu energiju i nastavka ispunjavanja obaveza iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, uključujući saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) - dodaje se u saopćenju.

Putin i Makron zauzeli su se za rješavanje pitanja iranskog nuklearnog programa i ostalih problema na Bliskom istoku isključivo političkim i diplomatskim putem, uz napomenu da su se saglasili da nastave kontakte.

- Razgovor Vladimira Putina i Emanuela Makrona bio je sadržajan - zaključeno je.

Prekid vatre

U odvojenom saopćenju, francusko predsjedništvo navelo je da je Makron pozvao na prekid vatre i pregovore s Ukrajinom te izrazio svoju odlučnost da se pronađe diplomatsko rješenje za iransko nuklearno pitanje.

- Naglasio je hitnost da Iran ispuni svoje obaveze iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), posebno kroz punu saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), čijim inspektorima mora biti omogućeno da bez odlaganja nastave svoj rad - dodaje se u saopćenju.

Ovo je prvi telefonski razgovor dvojice predsjednika u više od dvije godine, a posljednji poznati poziv održan je u septembru 2022. godine.