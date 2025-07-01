Ambasada Velike Britanije reagovala na tvrdnje iz RS: Nema plana za slanje migranata u BiH

Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini odbacila je tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o navodnom planu Londona da šalje migrante u BiH.

- Ministar vanjskih poslova tokom posjete u maju nije razgovarao o slanju migranata u BiH, niti je bilo ko iz britanske ambasade uključen u takve razgovore - navodi se u saopćenju ambasade.

Reakcija dolazi uoči sjednice NSRS, gdje se raspravlja o deklaraciji kojom se odbacuju navodne inicijative Velike Britanije i EU za uspostavljanje migrantskih centara na teritoriji BiH. Iako nijedan od četiri migrantska centra u BiH nije na teritoriji RS, u dokumentu NSRS se navodi da se migranti „usmjeravaju na srpska područja“, te se Vladi RS nalaže da to „fizički i institucionalno spriječi“.

Dodik je ranije tvrdio da Zapad planira slati migrante u BiH, uprkos činjenici da ni u tzv. „bijeloj knjizi“ britanske vlade, ni u bilo kojem zvaničnom dokumentu, ne postoji takva namjera. Ambasada ističe da je britanski fokus na borbi protiv krijumčarenja migranata i jačanju saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u tom kontekstu.

U prvoj polovini 2025. broj migranata u BiH znatno je opao. Na teritoriji RS otkriveno je 126 migranata, četiri puta manje nego prošle godine. Kampovi se nalaze u FBiH, a trenutno u njima boravi 641 osoba, najviše iz Afganistana.