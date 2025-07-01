Vladajuća većina želi kazniti banke koje poštuju američke sankcije

Gašenje bankarskih računa ili odbijanje njihovog otvaranja licima koja se nalaze pod američkim sankcijama moglo bi postati kažnjivo – kazne bi se kretale od 20.000 do 80.000 KM.

Ova mjera predviđena je dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, koje su trenutno pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.

Jednostrani raskid

Prema predloženim izmjenama, banke zadržavaju pravo da jednostrano raskinu ugovor o vođenju računa u dva slučaja:

a) ako je račun korišten suprotno zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,

b) ako je račun otvoren na osnovu falsifikovanih dokumenata.

U tim slučajevima, banke mogu podnijeti zahtjev Agenciji za bankarstvo za odobrenje raskida ugovora.

Suštinski, izmjene zakona jasno poručuju – činjenica da se neko nalazi na listi američkih sankcija (OFAC) nije dovoljan razlog za uskraćivanje pristupa bankarskim uslugama.

Izmijenjenim članom 10. predviđa se da banke moraju otvoriti račun svakom fizičkom ili pravnom licu, ukoliko ne postoje zakonske prepreke. To uključuje i one koji se nalaze na američkim crnim listama, a kojima je do sada otvaranje računa često bilo onemogućeno.

Ukoliko banke odbiju da otvore račun ili ga zatvore mimo propisanih zakonskih uslova, slijedi kazna u iznosu od 20.000 do 80.000 KM, u skladu s članom 48.

Otvaranje računa

Poslanik PDP-a u NSRS, Igor Crnadak, oštro je kritikovao ovu inicijativu, tvrdeći da iza nje stoji izvjesni Vujić iz kompanije Prointer, te da se zakonske izmjene donose kako bi se omogućilo ponovno otvaranje računa firmama koje se nalaze na američkim listama sankcionisanih kompanija.

– U Republici Srpskoj posluje oko 10.000 firmi i 20.000 samostalnih preduzetnika i niko od njih nema problema s bankovnim računima. Problem imaju samo Prointer i njihovi prijatelji koji su, prema podacima BIRN-a, sa državom zaključili oko 1.400 ugovora u vrijednosti od 250 miliona KM. Jedva čekam da čujem obrazloženje zašto ova ekipa treba da dobije zaštitu Narodne skupštine – izjavio je Crnadak.