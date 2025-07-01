Građani Čitluka u strahu: Azbestna deponija usred grada, vlasti šute

Dramatično stanje u Čitluku isplivalo je na površinu 30. juna, kada je vijećnik HDZ-a 1990 u Općinskom vijeću Čitluk, Dragan Kozina, skrenuo pažnju na azbestni otpad koji se, kao potencijalna ekološka bomba, nalazi u samom centru grada. Riječ je o otpadu koji je već godinama zabranjen u zemljama Evropske unije, a sada je izazvao uzbunu među građanima koji, zabrinuti za zdravlje, potpisuju peticiju za njegovo hitno uklanjanje.

Opasni otpad usred naselja

Na 8. sjednici Općinskog vijeća Čitluk, Kozina je zatražio informacije od načelnika Marina Radišića (HDZ BiH) o porijeklu i statusu deponije građevinskog i azbestnog otpada koja se nalazi u krugu nekadašnje Duhanske stanice. Na sjednicu je donio vreću otpada kako bi slikovito pokazao opasnost koja prijeti gradu.

- Jesu li tačne informacije da je sav materijal samljeven i da se koristi kao građevinski tampon za nasipe - upitao je Kozina, pokazujući materijal u kojem su se jasno vidjeli komadi azbestnih ploča. Načelnik Radišić odgovorio je da "o tome ne zna ništa".

Kozina je naglasio da su azbestna vlakna izuzetno kancerogena i da se u Evropskoj uniji moraju skladištiti pod posebnim uslovima, a nikako samljevati i koristiti u građevinske svrhe.

U blizini škola i vrtića

Posebno je alarmantno što se deponija nalazi u neposrednoj blizini Doma zdravlja, dječijeg vrtića, srednje škole, stambenih zgrada i porodičnih kuća. Kozina je istakao da postoje ozbiljne indicije da se upravo ovaj materijal koristi kao podloga prilikom izgradnje novog parkinga ispred Doma zdravlja.

Pokazujući odgovornost prema zajednici, vijećnik HDZ-a 1990 zatražio je hitno zasjedanje Odbora za urbanizam i zaštitu okoliša, ali je njegov prijedlog odbijen.

Podsjećamo, zastupnik HDZ-a 1990 u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ivan Odak, ranije je o ovom problemu obavijestio nadležnu kantonalnu inspekciju za zaštitu okoliša i zatražio inspekcijski nadzor.

Iako su nadležni ignorisali upozorenja o ozbiljnoj ekološkoj prijetnji, građani su danas, u strahu od mogućih posljedica, pokrenuli peticiju za uklanjanje kancerogenog otpada.