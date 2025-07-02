Tramp: Izrael je pristao na 60-dnevni prekid vatre, nadam se da će ga i Hamas prihvatiti, bolju ponudu neće dobiti

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je Izrael „pristao na 60-dnevni prekid vatre“, te izrazio nadu da će i Hamas prihvatiti sporazum.

Tramp je u utorak navečer na svojoj društvenoj mreži TruthSocial otkrio da su njegovi predstavnici imali „dug i produktivan sastanak s Izraelcima“ povodom rata u Gazi.

Tvrdio je da je Izrael „prihvatio potrebne uslove“ kako bi se finalizirao prekid vatre, iako nije bilo odmah jasno hoće li Hamas pristati na ponuđene uvjete.

– Izrael je pristao na potrebne uslove kako bi se finalizirao 60-dnevni prekid vatre, tokom kojeg ćemo raditi sa svim stranama na okončanju rata. Katar i Egipat, koji su uložili mnogo truda u postizanje mira, dostavit će ovu konačnu ponudu. Nadam se, zarad Bliskog istoka, da će Hamas prihvatiti ovaj sporazum, jer bolju ponudu neće dobiti – bit će samo gore.

"Hvala vam na pažnji", poručio je Tramp na kraju.

Tramp je također najavio da će se sljedeće sedmice sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Bijeloj kući, gdje će razgovarati o situaciji u Gazi i Iranu. Izrazio je nadu da će do tada doći do dugo očekivanog primirja.

Sastanak s Netanjahuom zakazan je za ponedjeljak, a tokom posjete Floridi Tramp je izjavio novinarima da će biti „vrlo odlučan“ po pitanju potrebe za hitnim prekidom vatre u Gazi, uz napomenu da to želi i Netanjahu.