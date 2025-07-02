Stanje na putevima u BiH: Saobraća se uz povoljne vremenske uslove

Na cestama u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća uz povoljne vremenske uslove.

- Tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na glavnim saobraćajnicama ali i prilazima gradskim centrima. Veće gužve i danas se očekuju na putevima prema jugu, a posebno na saobraćajnici Sarajevo-Mostar. Visoke dnevne temperature dodatno otežavaju uvjete vožnje, tako da preporučujemo češće pauze tokom putovanja na duže relacije - poručuju iz BIHAMK-a.

Sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, kao i na dionicama sa aktivnim klizištima.

Radovi na putu

U toku je sanacija mosta na magistralnom putu Zenica-Žepče, u Topčić Polju. Svakog dana (osim nedjelje) od 07:30 do 16:30 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i na dionici autoceste “9. januar” Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), poručuju.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).