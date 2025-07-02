Nastavak zasjedanja Narodne skupštine RS: Migrantska deklaracija, budžetski rebalans, rezervni sastav policije

Dok vladajući SNSD traži jedinstven stav svih političkih subjekata iz RS protiv zadržavanja migranata, opozicija tvrdi da se ova tema koristi za skretanje pažnje sa problema u javnim preduzećima i stanja u ekonomiji. Lideri SDS-a i PDP-a poručili su da niko iz opozicije ne podržava migrantske centre, ali da neće glasati za deklaraciju kakva je trenutno ponuđena, piše BHRT.

Narodna skupština RS nakon jučerašnje sjednice bit će nastavljena danas, a jučerašnje zasjedanje je obilježeno oštrom raspravom o Prijedlogu deklaracije kojom se odbacuje inicijativa Velike Britanije i EU za uspostavljanje migrantskih centara u Bosni i Hercegovini.

"Podvale opozicije"

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik poručio je da nijedna zapadna država, uključujući SAD, nije zvanično zatražila deportaciju migranata u RS, te odbacio tvrdnje da je vladin avion nedavno letio u Veliku Britaniju. Tvrdi da su u pitanju “podvale” opozicije i podsjeća da, ako do takvih zahtjeva dođe, Narodna skupština će o tome odlučivati.

Raspravu je obilježio i incident kada je poslanik, lider Liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović udaljen sa sjednice zbog neprimjerenog ponašanja, nakon čega je nastavio galamiti i u hodniku parlamenta.

Rebalans budžeta

Pored deklaracije o migrantima, rasprava o budžetu završena je još sinoć. Prema riječima ministarice finansija Zore Vidović, rebalansirani budžet iznosi 6 milijardi i 490 miliona KM, što je za 420 miliona više u odnosu na prvobitno usvojeni. Obrazlažući rebalans, Vidovićeva je navela da su razlozi za ovu odluku promjene u strukturi prihoda i rashoda, kao i promjena budžetskih prioriteta. Najavila je i novi rebalans do kraja godine, te povećanja penzija, boračkog dodatka i invalidnina od avgusta.

Opozicija najavljuje da neće podržati predloženi rebalans, posebno kritikujući dodatnih 40 miliona KM predviđenih za međunarodno lobiranje, za koje tvrde da služi isključivo ličnim interesima političkog vrha, a ne RS.

U raspravi o ekonomiji, Dodik je tvrdio da RS “nikada nije stajala bolje”, navodeći pad javnog duga na 29 posto i redovne isplate plaća i penzija, dok opozicija tvrdi da je rast cijena nadmašio povećanje plata i da se građani suočavaju sa sve višim životnim troškovima.

"Pomoćni sastav policije"

Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja bi se trebao naći i prijedlog zakona kojim se uvodi pomoćni sastav policije u okviru MUP-a RS, što je opozicija ocijenila kao potencijalno opasno i štetno po stabilnost i imidž entiteta.