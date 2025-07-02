Udruženja iz Srebrenice: Oslobađajuća presuda Živanoviću bila je očekivana, Srbija ponižava žrtve

Udruženje žrtava svjedoka genocida i Udruženje Pokret „Majke enklava Srebrenica i Žepa“ reagovali su povodom oslobađajuće presude Milenku Živanoviću, poručivši da Srbija još jednom pokazuje da za nju ne vrijede nikakva pravila pa ni standardi.

- Brzo i efikasno, Sud u Beogradu u roku od 4 godine, što je rekord Srbijanskog pravosuđa, podignuta optužnica i izrečena oslobađajuća presuda. Milenko Živanović nije kriv za ratne zločine u Srebrenici, po presudi specijalnog suda za ratne zločine u Srbiji, dok se drugi predmeti razvlače po sudnicama godinama pa i desetljećima, kao što je slučaj sa pripadnicima specijalne policije RS, predmet Živanović u rekordnom roku dođe do prvostepene presude – navodi se u saopćenju.

Poručili su da Srbija još jednom pokazuje da za nju ne vrijede nikakva pravila pa ni standardi, već isključivo ponižavanje žrtava u BiH, ali i države BiH.

- Potpuno izvan svih pravnih normi, uprkos enormnim dokazima pa i onima koje je Haški Tribunal ustupio, Srbija u inat svima oslobađa još jednog, po hijerarhiji, odgovornog za monstruozne zločine u Srebrenici. Očekivano i bez iznenađenja, politika koja je stajala iza zločina, nastavlja svoj put – istakli su u saopćenju.

Kažu kako se nadaju da pravosuđe BiH neće odustati od svoje optužnice koja se i pravno razlikuje od optužnice Srbijanskog tužilastva, te da će ustrajati na progonu Milenka Živanovića, ali i ostalih koji su utočište pronašli u zemlji koju je Međunarodni Sud u Hagu okvalifikovao kao agresora na Bosnu i Hercegovinu.