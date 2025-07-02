U subotu svečano otvorenje Hafizove - Muje Kotezlije džamije u Kotezima kod Trebinja

Svečano otvorenje Muje Kotezlije – Hafizove džamije u Kotezima kod Trebinja planirano je u subotu, 5. jula ove godine, s početkom u 11.30 sati. Najavljeni svečani program njenog otvorenja, 5. oktobra prošle godine, bio je odgođen zbog tragedije koja se desila na području Jablanice i Konjica. Saosjećanje s porodicama Upravo zbog činjenice da su odgađanjem svečanog otvorenja, prošle godine, izrazili saosjećanje s porodicama nastradalih, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Trebinje hafiz Sadik-ef. Fazlagić i džematlije ovaj dan iščekuju s velikim ushićenjem i pouzdanjem u dragog Boga da će ovog puta svečanost proteći u dostojanstvenoj duhovnoj atmosferi. A razloga za ponos imaju napretek. Naime, džamija koja je izgrađena u vrijeme osmanske vladavine više od osamdeset godina bila je u ruševnom stanju. – Ovo je 11. obnovljenja džamija MIZ Trebinje. Jedna je od najstarijih i najljepših džamija, ne samo u Trebinju nego u cijeloj Hercegovini. Vrlo je važna i značajna za naš Medžlis, za naše Muftijstvo, za Hercegovinu. Pa, rekao bih, cijelu Bosnu i Hercegovinu i region. S obzirom na to da se radi o jednoj od najstarijih džamija, jednoj od najljepše pozicioniranih džamija ovdje, na ovom prostoru, samim izgledom, konfiguracijom, ona plijeni turiste, plijeni poglede, plijeni pažnju mnogih ljudi. Imati 11. džamiju – za Medžlis Trebinje je veoma velika odgovornost i obaveza – ističe hafiz Fazlagić.

Hafiz Sadik-ef. Fazlagić . Mina Hafiz Sadik-ef. Fazlagić . Mina

Ruševine džamije u Kotezima sudbinskim određenjem čekale su da ih obnove njeni novi vakifi dr. Faris i dr. Alma Gavrankapetanović. Budući da je Faris i hafiz Kur'ana časnog, po toj odrednici džamija će se zvati i Hafizova džamija. – Kada sam upoznao vakife u Trebinju, a bilo je to juna 2020. godine, osjetio sam njihovu veliku želju, veliku motivaciju da obnove džamije i naravno da smo to sa zadovoljstvom primili i prihvatili se odmah posla koji je zaista bio zahtjevan. Pet godina nakon toga, imamo mogućnost i privilegiju da budemo svjedoci otvorenja jedne od najljepših džamija na ovim prostorima – naglasio je Fazlagić. Trajno dobro Bračni par Gavrankapetanović dugo je njegovao ideju da, zarad dragog Boga i ljubavi prema islamu i islamskim vrijednostima, učini gestu trajnoga dobra u nekom dijelu Bosne i Hercegovine. – I Božijom boljom i Božijim određenjem, došli smo u Koteze. Džamija ima i jedan dodatni naziv, a to je Hafizava džamija. Jedino što je moj suprug tražio u procesu pravljenja ovog objekta i cijelog ovog kompleksa bilo je to da džamija dobije još jedan naziv – Hafizova džamija. S obzirom na to da je svjestan težine i ljepote tog zvanja, želio je da se sačuva spomen na sve hafize, a najviše na svog muhaffiza, rahmetli hafiza Halida Hadžimulća, s kojim je on i napravio svoje prve duhovne korake – prisjetila se dr. Alma. Pet godina, koliko je trajala obnova džamije u Kotezima, za porodicu Gavrankapetanović je najljepše ispunjeno vrijeme ovoga svijeta. – Uvijek se sjetim kada sam u oktobru 2020. godine prvi put došla ovdje sa svojom majkom. Tragovi džamije su zaista bili potpuno izbrisani, a prateći objekti nisu uopće postojali. Bio je to vrlo emotivan trenutak. Ubrzo smo krenuli vrlo ozbiljno da posvećeno radimo na obnovi i, evo, hvala Allahu, došli smo do svečanog otvorenja, do trenutka kada naš trajni vakuf predajemo Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, s nadom da će ovo biti mjesto u kojem će boraviti vjernici i svi ljudi dobre volje. Ovo je, zaista, jedan hercegovački biser koji vrijedi obilaziti, koji sigurno ima jednu svoju duhovnu snagu – kazala je Alma govoreći o motivima kojima su se rukovodili. Ona je na svesrdan način zahvalila za nesebično pregalaštvo i podršku hafizu Fazlagiću, arhitekti Emiru Sadžaku i muftiji mostarskom dr. Salem-ef. Dedoviću.

Dr. Alma Gavrankapetanović . Mina Dr. Alma Gavrankapetanović . Mina