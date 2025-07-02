Inspekcija za hranu izvršila službeno uzorkovanje sladoleda tokom mjeseca juna 2025. godine

Na osnovu plana službenih kontrola inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, u periodu od 10.6.2025. godine do 30.6.2025. godine, su izvršili redovne inspekcijske nadzore u 20 ugostiteljskih objekta na području Kantona Sarajevo u kojima se vrši proizvodnja i promet sladoleda, te su izvršili uzimanje službenih uzoraka sladoleda s ciljem kontrole zdravstvene ispravnosti.

Uzeto je ukupno 59 uzoraka sladoleda s ciljem mikrobiološke kontrole zdravstvene ispravnosti sladoleda. Istovremeno je vršena i kontrola higijene procesa rada, te je uzeto 104 brisa sa različitih površina, opreme, ruku i odjeće radi mikrobiološke analize. Ispitivanje uzoraka je izvršio Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Od ukupno uzetih 104 uzoraka briseva, rezultati su pokazali da 14 brisova ne odgovara odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu ("Sl. Glasnik BiH", br.11/13, 79/16 i 64/18), odnosno Smjernicama za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (2023), jer sadrže mikroorganizme (aerobno mezofilne bakterije i enterobakterije) iznad definisanih graničnih vrijednosti, slijedom čega su izdata rješenja za otklanjanje nedostataka za sedam ugostiteljskih objekata.

Kada su u pitanju uzorci sladoleda svi su bili usaglašeni sa Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu ("Sl. Glasnik BiH", br.11/13, 79/16 i 64/18) i Smjernicama za tumačenje i provedbu pravinika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (2023), a što ukazuje na visok nivo higijene i bezbjednosti proizvoda.

U poređenju s prethodnom godinom, vidljivo je značajno poboljšanje stanja na terenu. Naime u 2024. godini tokom službenih kontrola i uzorkovanja sladoleda, inspektori za hranu su izdali 21 rješenje o otklanjanju nedostataka, odnosno o provođenju korektivnih mjera i to zbog neusklađenosti ne samo briseva, već i uzoraka sladoleda. Ove godine svi uzorci sladoleda su bili usaglašeni sa zakonskim odredbama, a broj izdatih rješenja je više nego prepolovljen.

Ovi rezultati jasno ukazuju na pozitivan uticaj pojačanih inspekcijskih kontrola i preventivnih mjera koje su doprinijele podizanju nivoa higijene i sigurnosti hrane kod subjekata u poslovanju sa sladoledom.