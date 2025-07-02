Nastavljena sjednica NSRS: Građani od poslanika traže uvođenje moratorijuma na geološka istraživanja

Raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu jutros je počeo nastavak 15. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS).

Pred poslanicima je i predloženi zakon po hitnom postupku kojim je definisano uvođenje rezervnog sastava policije RS, te zakon u formi u nacrta kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim javnim prostorima i po prvi put reguliše prodaja i konzumiranje elektronskih cigareta.

Na dnevnom redu je i građanska inicijativa u formi Prijedloga odluke o moratorijumu na dodjelu koncesija za geološka istraživanja i za eksploataciju mineralnih sirovina, ruda i drugih resursa na području planine Majevica do okončanja postupka zaštite područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode RS i usvajanja dokumenta o politici dodjele koncesija u skladu sa Zakonom o koncesijama RS.

To je bio razlog zbog kojeg su članovi inicijativnog odbora građanske inicijative "Majevica park prirode a ne rudnik litijuma" jučer došli ispred NSRS te poručili da očekuju od poslanika da usvoje njihovu inicijativu, a koju je potpisalo više od 6.000 građana.

- Očekujemo podršku većine poslanika, očekujemo da se potvrdi volja građana koja je nedvosmisleno data u smislu utvrđivanja moratorijuma na otvaranje rudnika - poručili su.

U toku jučerašnjeg dana poslanici su okončali raspravu o predloženoj deklaraciji o migrantima na zahtjev kabineta predsjednika RS i o prijedlogu rebalansa budžeta RS za ovu godinu.