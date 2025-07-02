U Kantonu Sarajevo ponovni rast zagađujućih materija

Mjerenja koncentracije čestica u zraku tokom jučerašnjeg dana pokazala su nagli porast na nekoliko mjernih stanicama u Kantonu Sarajevo.

Iako je tokom dana zabilježen pad koncentracija zagađujućih materija tokom jučerašnjeg dana, trenutna mjerenja ukazuju na njihov blagi ponovni rast.

S tim u vezi, za osobe koje ne koriste pravilno i pravovremeno terapiju a hronični su plućni i/ili srčani bolesnici, osobe sklone težim alergijskim reakcijama, te osjetljive kategorije stanovništva (starija populacija, hronični stabilni blesnici, trudnice, mlađa djeca), zdravstvene preporuke su da intenzivne aktivnosti na otvorenom svedu na minimum, a za ostatak populacije da razmisle o smanjenu intenzivnih aktivnosti na otvorenom dok se ne ukloni izvor onečišćenja. Radnicima na otvorenom preporučuje se nošenje maski za lice sa zaštitnim respiratornim filterima FFP2, FFP3 (Američka oznaka N95 i N99).

Naglašavamo da Zavod kontinuirano vrši mjerenja koncentacije zagađujućih materija u zraku i blagovremeno će obavještavati javnost u slučaju promjena, navedeno je u saopćenju Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.