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BANJA LUKA

Haos u Narodnoj skupštini RS: Stevandić pomenuo svoju ostavku

Stevandić je isto upozorenje izrekao i Željku Dubravcu iz Narodnog fronta i Slaviši Markoviću iz PDP

Sa sjednice. MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

A. O.

2.7.2025

Sjednica Narodne skupštine RS održava se danas, a predsjednik NSRS Nenad Stevandić, izrekao je već nekoliko opomena poslanicima opozicije.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta RS za 2025. godinu, tačka o kojoj je rasprava upravo završena, izazvala je pravu pometnju.

Stevandić je prvo opomenuo poslanika PDP Bojana Kresojevića da se nije držao dnevnog reda, da bi, potom, opomenuo i šefa Kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića, kojem je oduzeo i riječ.

Također, Stevandić je dodao da će i podnijeti ostavku, ako je Vukanović pomenuo bilo šta što ima veze s trenutnom tačkom dnevnog reda.

Ni tu se nije završilo s opomenama. Stevandić je isto upozorenje izrekao i Željku Dubravcu iz Narodnog fronta i Slaviši Markoviću iz PDP.

Šef Kluba poslanika PDP Igor Crnadak, tražio je da se poslanici puste da govore ili da se ubuduće spoje rasprave oko rebalansa i budžeta.

– Ja bih volio da mi kažete šta pričati o ovih pet tačaka, a ne pominjati rebalans – rekao je Crnadak, što je Stevandić i uvažio.

# NSRS
# NENAD STEVANDIĆ
# RS
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# SJEDNICA NSRS
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