Opozicija sumnja u namjere formiranja pomoćnog sastava policije u RS

Predstavnici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske smatraju da je predloženo zakonskom rješenje o formiranju pomoćnog sastava policije besmisleno i da je krajnji cilj “stvaranje stranačke vojske vladajućeg Saveza nezavisnih socijal demokrata”.

Te stavove su izrekli poslanici PDP i SDS u toku rasprave o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku, čiji predlagač je MUP RS.

Narodni poslanik Bojan Kresojević iz PDP rekao je da je uočio da se MUP poziva na izazove zbog sve češćih humanitarnih i elementarnih kriza.

Institucionalni odgovor

- Institucionalan odgovor jeste potreban, ali mi nemamo robne rezerve i zato je besmisleno uvođenje pomoćnog sastava policije. To je kao da pravte tortu za koju imate samo jagodu na vrhu a nigdje kore - dodao je Kresojević.

Zato, kako je rekao, nije siguran da je namjera o formiranju pomoćnog sastava policije u funkciji jačanja države.

- Besmisleno je isto kao što je besmisleno da danas imamo prijedlog da se za lobiranje u budžetu RS izdvoji 50 miliona KM, a prije tri mjeseca ste protjerali ministre EU iz RS - zaključio je Kresojević.

Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga smatra da je, ako je namjera predlagača iskrena, pogrešan politički momenat za to.

- Odnosi u BiH su loši, stvorila se atmsfera straha i zato nije povoljan momenat za to - dodao je Bodiroga i rekao da njemu to izgleda na plan formiranja „stranačke vojske SNSD“.

- Pa, piše u prijedlogu da će dobiti oružje i imati platu, a podsjećam da je plata policijskog službenika povećana na 2.400 KM, dok je plata profesora 1.800 KM - naglasio je on.

Poslanici SNSD podržavaju prijedloženo formiranje pomoćnog sastava policije i tvrdnje opozicije ocjenjuju neprimjerenim i zlonamjernim.

Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan izjavio je u NSRS da je razlog uspostavljanja pomoćnog sastava policije podizanje bezbjednosti na viši nivo, posebno u periodima hitnih stanja izazvanih humanitarnim krizama. U prethodnom periodu svjedočilo se, kako je rekao, iznenadnim opasnostima po život, zdravlje i imovinu stanovništva izazvanih prirodnim ili ljudskim faktorima, odnosno elementarnim nepogodama u vidu velikih poplava, požara, klizišta i drugih nepredvidivih situacija koje su se dešavale širom RS.

- Formiranjem pomoćnog sastava policije Ministarstvo bi moglo efikasnije odgovoriti na navedene izazove jer se kroz praksu pokazalo da aktivni broj policijskih službenika u vanrednim situacijama nije dovoljan i da određene okolnosti zahtijevaju angažovanje većeg broja policijskih službenika - naveo je Karan.

Vanredna situacija

Osim vanrednih situacija izazvanih elementarnim nepogodama i krizama izazvanim epidemijama, već duži period suočavamo se i sa, kako je rekao, problemom priliva ilegalnih migranata, a koji, pored humanitarne krize, izaziva i krizu bezbjednosnog karaktera. Tvrdi da MUP može doći u situaciju da iz redovnog sastava policije ne može izdvojiti na duži period dovoljan broj svojih pripadnika u te svrhe, odnosno za obavljanje zadataka sprečavanja i otklanjanja bezbjednosnih incidenata i očuvanja same bezbjednosti u vezi sa migrantskom krizom.

Po njegovim riječima Karana, takvo zakonsko rješenje za navedene situacije poznaju i zakonodavstva država Evropske unije i država u regionu, a zakonska rješenja su ista ili slična u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

- Nama nedostaje oko 1.000 policijskih službenika. Samo jedna informacija dovoljno govori a to je da policijski službenici u RS imaju više od dva miliona pekovremenih sati - dodao je on.

Karan tvrdi da je u javnosti bilo zlonamjernih izjava o formiranju pomoćnog sastava policije.

- To nije rezervni sastav niti teritorijalna odbrana. To je pomoćni sastav, pomoć aktivnom sastavu policije - objasnio je Karan.