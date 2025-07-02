Odgovor Nenadu Kecmanoviću: Pišem o košarci, a on vidi Dodika, Šmita i "islamski kosmopolis"

U tekstu objavljenom u „Politici“, profesor Nenad Kecmanović – bivši Sarajlija, bivši reformista, bivši rektor, a sadašnji ideolog srpskog nacionalizma u pokušaju i savjetnik Milorada Dodika – osvrće se na moj komentar o KK Bosni i stanju sarajevskog sporta, i tom prilikom pokazuje da niti autora teksta poznaje, niti temu razumije, niti činjenice razlikuje od ideoloških narativa koje već decenijama mehanički ponavlja. Ali, hajde da krenemo redom.

Ni Google ni košarka mu ne idu

Za početak – profesor Kecmanović me oslovljava kao „poznatog sportskog novinara“. Da je kliknuo samo na moju sliku na početku teksta, znao bi da je riječ o političkom komentatoru i uredniku koji godinama piše o stanju društva, političke kulture i institucija u BiH – a ne o autoru izvještaja s košarkaških parketa. No, razumijem, profesor je u godinama kad pažnja zna popustiti, ali neko od saradnika mogao mu je tokom svih tih godina pokazati osnove guglanja. Ali to je još i najmanji problem.

Ne prati, očigledno, profesor pozorno ni košarku, pa tako na jednom mjestu cinično provlači kako „KK Bosna tavori po drugoj ligi“. Za profesorovu informaciju – koju je čak i iz mog teksta mogao saznati da ga je pažljivije pročitao – problem i jeste upravo to što KK Bosna više ne tavori po drugim ligama i što je, za takmičenje u najelitnijem rangu regionalne ABA lige, nakon što je osvojila Drugu ABA ligu, sada logično da imamo veće zahtjeve i očekivanja. Ove stvari profesor nije morao ni guglati – mogao mu ih je, recimo, objasniti i njegov šef Dodik, dobar poznavalac košarke, čiji je klub Igokea tijesno pobijedio KK Bosnu u finalu prvenstva BiH.

Naravno, nije Kecmanović do košarke. Još manje do poštenja. Sve ovo koristi samo kao povod da podmuklo šovinistički provuče tezu da KK Bosna svoje uspjehe iz najslavnijih dana može zahvaliti ljudima s prostora cijele bivše Jugoslavije (čitaj: Srbima) koji su igrali u tom klubu:

„Dugogodišnji predsednik kluba Vukašin Vule Vukalović bio je iz Crne Gore, sportski direktor Uglješa Uzelac bio je Ličanin, Boša Tanjević, najpre igrač i potom legendarni trener šampionskog tima, stigao je iz Srbije, Žarko Varajić, koji je u finalu Kupa evropskih šampiona u Parizu postigao 40 koševa, došao je iz Crne Gore, kao i tada vodeći centar Evrope Rašo Radovanović", podsjeća Kecmanović.

Intencija ovog Kecmanovićevog argumenta je očigledna – dok su Srbi igrali u KK Bosni, ona je bila prvak Evrope. Danas, kada je spala na Bošnjake – „tavori u drugoj ligi“. Ovo otkriva, prije svega, da Kecmanović košarku očigledno uopće ne prati, a nije baš najuopćeniji ni kada su u pitanju globalni sportski i ekonomski procesi.

Naime, na današnjem sportskom tržištu etničke i državne barijere odavno ne znače ništa. Sve je jedno veliko globalizirano tržište, a klubovi angažuju najbolje igrače koje za svoj budžet mogu dobiti – bez obzira na to odakle dolaze. Tako danas u KK Partizanu dominiraju tamnoputi igrači, Bošnjaci poput bh. reprezentativca Edina Atića godinama su nosili dres Igokee, a KK Bosna ima internacionalni tim od Amerike do Srbije. I da, predsjednik kluba zove se Dubravko Barbarić. Da budemo sasvim precizni – KK Bosna danas je daleko multietničkija nego što je bila u slavnim danima, ako bismo gledali po krvnim zrcnima igrača. Tako da, profesore, nije do toga – vjerujte.

Kecmanovićeva površnost ne završava samo na nepoznavanju košarke. U maniru iskusnog ideologa koji metode iz prošlog režima primjenjuje u sadašnjem, pokušava očiglednu kritiku problema Sarajeva pretvoriti u nekakvo mimohodno divljenje Miloradu Dodiku. Jer u njegovom svijetu, ako napišete da Laktaši imaju dvoranu i klub koji igra ABA ligu, to automatski znači da se – bez obzira na vaše političko neslaganje – divite Dodiku. U tom intelektualno deformisanom ogledalu, činjenica da neko u „četiri sela“ ima funkcionalan sportski sistem nije poziv nadležnima u glavnom gradu da se trgnu, već povod za zaključak da čak i „muslimanski Avaz“ kleči pred „traktoristom iz Laktaša“.

Ideološka saga

Zaista je fascinantno kako neko iz jedne izjave o sportskoj infrastrukturi uspije iskonstruirati čitavu ideološku sagu o „islamskom kosmopolisu“, „sramoti igranja pred srpskom publikom“, „Šmitovom otimaju sportskih hala“ i sličnim sablastima iz vlastitih rovova. Sve to uz obilato korištenje izlizanog repertoara: Bošnjaci su nostalgični, nesposobni, sve im je Beograd kriv, a sve što danas postoji Sarajevo duguje Srbima iz Crne Gore i Like.

Naravno, u tom narativu nigdje nema pokušaja da se razumije stvarni problem – zašto Sarajevo nema adekvatnu dvoranu. (Dobro, „zato što više nema Srba“, znamo, to je već gotova dijagnoza.) Važno je iz svega izvući ideološki signal, ma koliko nelogičan bio.

U njegovoj naraciji, ja sam samo nesvjesni suputnik te priče jer sam – pazi sad – naveo da su Laktaši izgradili dvoranu i imaju klub. Toliko, po Kecmanoviću, treba da postanete zagovornik „veličanstvenog Dodikovog projekta“.

Jer uspjeh Igokee je, valjda, dokaz sveukupne nadmoći RS-a i Dodika nad Sarajevom i Bošnjacima. Samo, u cijelom tom narativu postoji jedan problem – u Sarajevu, i ovakvom kakvo danas jeste, „propalom“, i dalje se živi bolje nego u RS-u. Plate su veće, penzije stabilnije, mogućnosti šire. Pitajte hiljade ljudi iz Istočnog Sarajeva koji svakodnevno dolaze ovdje da rade.

Jedan uspješan privatni sportski projekt, poput Igokee, ne mijenja tu ukupnu sliku.

I još nešto – da, Igokea ima sistem. Ima sponzore, ima infrastrukturu, ima političku podršku. Ali hajde da budemo sasvim realni – taj sistem je potpuno ovisan o Miloradu Dodiku. Bez njega, nema ABA lige u Laktašima, gdje domaća publika i dalje više navija za Partizan nego za mjesni klub. To nije model koji bi iko normalan poželio u Sarajevu – ni u sportu, ni u kulturi, ni u obrazovanju. Nama ne treba Dodik da bi se nešto napravilo. Nama treba sistem u kojem institucije funkcionišu, u kojem vlast služi javnosti, a ne partiji. Moj tekst bio je poziv da se to desi – vaš odgovor, profesore, samo je dokaz da razliku ne razumijete.

(I da, usput – u EU, kojoj težimo, direktno finansiranje sportskih klubova iz budžeta je zabranjeno. Tako da Dodikov model sigurno nije uzor koji bismo trebali pratiti.)

I za kraj – nisam napisao da Sarajevo propada jer Laktaši imaju dvoranu. Napisao sam da je sramota što Sarajevo nema ono što ima općina od 30.000 stanovnika. To ne znači da joj zavidim, niti da mi je krivo. Laktašima i Banjoj Luci želim sve najbolje na svijetu. Sve to navodim kao motivaciju da i mi moramo puno bolje.

Razlika između nas

I to je, profesore, razlika između mene i vas.

Ja pišem kritike Sarajeva jer želim da ono bude bolje. Želim da grad koji ima pola miliona ljudi ima funkcionalnu sportsku dvoranu, ABA ligaški klub, kulturu koja nije suha forma festivala, i sistem koji podržava talente. I kad to nemamo – kažem to jasno, bez uvijanja, jer vjerujem da se stvari mogu i moraju popraviti.

Vi, profesore, pišete o Sarajevu ne zato što vas boli što ono navodno propada, nego zato što u tome – zbog vlastitih frustracija – uživate. Vaš narativ nije tu da popravi stanje, nego da potvrdi predrasude. Da je sve što se ovdje urušava posljedica „etničkog čišćenja“ i toga što Vas nema više, a ne nesposobnosti, partokratije i korupcije.

Kao kruna, zaključujete da „Srbi više ne gledaju prema Sarajevu“. A onda – dvije stranice teksta o Sarajevu. O KK Bosni. O bošnjačkoj političkoj sceni. O „Avazu“. Ako je to ravnodušnost, rado bih vidio kako izgleda opsesija.

E pa, žao mi je, profesore – Sarajevo je još tu. I još se piše. A i igra košarka.

A vi, ako već pišete o tome – barem se uputite u elementarne činjenice.

Jer, kako bi rekli vaši nekadašnji studenti s Fakulteta političkih nauka:

Kad ne poznaješ ni autora ni temu – možda je bolje da ne pišeš uopšte.