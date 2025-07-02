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Crnadak: Dodik nudi RS za smještanje migranata iz Južne Amerike u zamjenu za ukidanje sankcija

Ako je to bio lapsus, onda neka to javno prizna i u Rezoluciju unese stav da se odbija prijem migranata

Igor Crnadak. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

2.7.2025

Potpredsjednik PDP-a i poslanik u NSRS Igor Crnadak upozorio je da RS ne smije pristati na prihvatanje migranata iz Južne i Centralne Amerike u zamjenu za ukidanje sankcija koje su uvedene Miloradu Dodiku.

Crnadak je podijelio snimak Dodikove izjave u kojoj lider SNSD-a izražava spremnost na postizanje dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama kada je riječ o migrantima.

– On to objašnjava tako što pravi razliku između migranata iz islamskih zemalja koji su prisutni u Velikoj Britaniji i EU, i onih koji dolaze iz Južne Amerike, poput Venecuele i Kolumbije, navodno prihvatljivijih. Međutim, potencijalno opasni migranti koji mogu ugroziti bezbjednost građana Republike Srpske ne smiju biti dovedeni ovdje, bez obzira na to odakle dolaze. To je ključno imati na umu prilikom odlučivanja o Dodikovoj rezoluciji o migrantima – poručio je Crnadak.

Dodaje da ne postoji nikakav zvaničan zahtjev iz Londona ili Vašingtona da BiH, odnosno entitet RS, prihvati migrante.

– Međutim, imamo možda i ozbiljniji problem – da Milorad Dodik samoinicijativno nudi Republiku Srpsku kao destinaciju za smještaj opasnih delinkventnih migranata iz SAD-a. To jasno potvrđuje njegova izjava. Ako je to bio lapsus, onda neka to javno prizna i u Rezoluciju unese stav da se odbija prijem migranata i iz Sjedinjenih Američkih Država – zaključio je Crnadak.

# IGOR CRNADAK
# PDP
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