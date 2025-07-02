Direktor Željeznica FBiH Mirza Hadžibegić za "Avaz": Radimo na uspostavi linije Sarajevo – Zagreb

U prvih pet mjeseci ove godine prihodi Željeznica FBiH manji su za osam miliona KM u odnosu na isti period 2024. godine. U istom periodu i troškovi kompanije smanjeni su za gotovo četiri miliona maraka, pa su ukupni gubici, koji su na kraju 2024. iznosili 8,5 miliona, uvećani na 12,5 miliona KM.

Protok roba

Direktor Željeznica FBiH Mirza Hadžibegić kaže da je to rezultat dugogodišnjih problema, ali i katastrofe u Jablanici i prekida saobraćaja, zbog kojeg su pojedini korisnici usluga pronašli alternativne načine ili pravce transporta.

- Intenzivno kontaktiramo kupce s kojima imamo saradnju, ali i one koji su u prošlosti vozili robe željeznicom, a sad su prešli na alternativne vidove transporta. Pokušavamo da vidimo razlog, kako možemo da ih vratimo i povećamo protok roba i prihod, te amortizujemo gubitke – kaže Hadžibegić.

Željeznice FBiH su uglavnom oslonjene na domaće industrijske kapacitete iz Zenice, Lukavca, Tuzle ili Brčkog, a prijevoz željeznicom u padu je posljednjih desetak godina.

- Jedan od interesantnih prevoza je prevoz uglja iz Ploča za Elektroprivredu Srbije, koji smo počeli krajem 2022. godine. Voženo je sve do prekida pruge u Jablanici i to pokušavamo da vratimo. U srijedu idemo u Beograd da vidimo šta treba da uradimo da vratimo tu robu na našu prugu. Aktivirali smo i neke nove priče. Nadamo se da ćemo povećati prevoz goriva željeznicom, raduje me da su Terminali FBiH spremni i mislim da će uskoro krenuti bar prva tura, a onda da će Terminali FBiH zaživjeti u potpunosti – ističe Hadžibegić.

Putnički promet

Dodaje da se intenzivno radi i na uspostavi linije Sarajevo – Zagreb, preko Doboja, Banje Luke i Bosanskog Novog.

- Postoji zajedničko operativno tijelo, formirano od Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske, koje tretira neke administrativne procedure vezane za granične prelaze, ali jedna od inicijativa je povezivanje Sarajeva, Banje Luke i Zagreba. Putnički promet nije profitabilan i u svim zemljama je subvencioniran od države. Na linijama od Sarajeva do Čapljine, odnosno Maglaja, imamo subvencije Vlade FBiH. Uspostava novih linija značila bi nove troškove i to je stvar lokalnih zajednica i njihovih potreba – pojašnjava Hadžibegić.

Željeznice FBiH imaju blizu 2.500 uposlenih. Moratorij na zapošljavanje posljednjih 10 godina doveo je do situacije u kojoj je prosjek starosti radnika 54 godine.

- Željeznice je potrebno modernizirati. Svi procesi rada i pravilnici su detaljno definisani, ali su rađeni 60-ih godina prošlog stoljeća – dodaje Hadžibegić.

Ozbiljan remont

Veći dio mreže je „zreo“ za ozbiljan remont, a problemi se intenziviraju u periodu velikih vrućina, kad na ekstremnim temperaturama dolazi do devijacije pruge.

- Vitoperenje šina nam se dešava na nekoliko mjesta istovremeno, pa s ograničenim brojem ekipa jedva to stignemo. Potrebno je veliko investiciono održavanje u vidu remonta, ali i modernizacije svih pruga. Najavljeni su projekti, a raduje nas i najava iz Plana rasta, konkretno ovaj dio od Sarajeva do Maglaja. Imamo završenu projektnu dokumentaciju, koju je finansirala EU i trenutno radimo inventuru dokumentacije, kako bismo bili spremni aplicirati za sredstva – naglašava Hadžibegić.