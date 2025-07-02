Uloga medija u procesu EU integracija: Mediji kao odraz društva u kojem živimo, može li Brisel učiniti više

U kontekstu geopolitičkih potresa i nove podjele svijeta, BiH se nalazi na historijskoj prekretnici na kojoj bira svoj put. Uprkos nedosljednostima dijela političkih aktera prema evropskim integracijama, blokadama i stavovima po kojima su dejtonske nadležnosti entiteta važnije od obaveza koje moramo ispuniti, još preovladava stav da članstvo u EU, ne samo za BiH već i za sve zemlje regiona, nema alternativu. Mediji u cijelom procesu imaju izuzetno važnu ulogu. Analitičar, publicista i novinar, dugogodišnji izvještač iz Brisela i stručnjak za proces proširenja EU Zekerijah Smajić smatra da je to, ipak, dvosmjerna aktivnost. Saradnja s medijima - Za senzibiliziranje javnosti o EU i njenim politikama nisu odgovorni samo mediji, ni u jednoj zemlji koja pretendira ka EU. Odgovorniji je onaj dio mastodonske administracije u Briselu kojem je posao upravo komuniciranje, saradnja s medijima i promocija svega što se unutar EU institucija smatra zajedničkim vrijednostima i višedecenijskim naslijeđem – kaže Smajić. Dodaje da ga dugogodišnje iskustvo izvještavanja iz Brisela uvjerava da ključ problema, kada je riječ o općoj percepciji javnosti o EU, nije primarno u medijima, ma koliko i mediji bili za to suodgovorni. - Bez namjere da medijima povlađujem ili da ih amnestiram od odgovornosti, mediji po samoj svojoj prirodi preferiraju vijest i brzinu objave, pa čak i po cijenu nepotpunosti. Gledajući iz ugla prezentiranja vijesti kao dokaza o događaju, EU je solidno medijski pokrivena kako u tradicionalnim (štampa, radio i TV), tako i u novim online medijima - na web-stranicama, društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama. Svi važni sastanci na nivou EU i sve bitne odluke evropskih institucija medijski su propraćeni. Međutim, disbalans između stvarnog i potrebnog u komuniciranju EU s javnošću i u BiH, hronično se produbljuje nakon objavljivanja vijesti o događaju, onda kada bi se trebalo nastaviti s tumačenjem objavljene vijesti, s istraživanjem i analitikom – ističe Smajić.

Smajić: Saradnja s medijima . Facebook Smajić: Saradnja s medijima . Facebook

Naglašava da je trenutno stanje apatije na obje strane rezultat staromodne strategije komuniciranja zvaničnog Brisela, koji ne pravi razliku u senzibilitetu građana Skandinavije i zapadnog Balkana. - To je strateški vrlo pogrešno. U tom smislu sam prije više od 20 godina nadležnima u Briselu predlagao da EU mnogo više investira u profesionalizaciju ključnih medija u BiH i regionu, da ezopski jezik komuniciranja putem priopćenja zamijeni sudjelovanjem EU zvaničnika u medijima i da se iz EU medijskih fondova finansiraju briselska dopisništva javnih RTV servisa svih zemlja zapadnog Balkana koje su u statusu kandidata za članstvo u EU. Ništa od toga još nije urađeno, a to bi trebalo da bude početak profesionalizacije ključnih medija od kojih najviše i zavisi senzibiliziranje javnosti o politikama EU – kaže Smajić. Birokatski rječnik Novinarka i politička analitičarka Tanja Topić primjećuje da su medijski izvještaji o ovoj temi opterećeni birokratskim rječnikom, što je većini građana apstraktno i nerazumljivo. - Malo ko od njih razumije sve birokratske fraze, njima treba veoma jasno objašnjenje šta im konkretno, u svakodnevnom životu, znači članstvo BiH u EU. Da li je to slobodno putovanje bez šest sati čekanja na granici, slobodan protok robe, studentska razmjena. Kao da smo se svi pogubili u reformama, uslovima, agendama, pregovorima, poglavljima – kaže Topić.

Topić: Poglavlja, reforme . Facebook Topić: Poglavlja, reforme . Facebook

Osnovna pretpostavka je ipak jasna odluka domaćih političara jesu li za evropski put ili ne, dok novinari moraju sami razumjeti složen proces, a onda ga razumljivim jezikom prenijeti građanima. - Novinari rade u malim redakcijama, jedan dan izvještavaju o toplotnom udaru, drugi o ratu na Bliskom istoku. U vrijeme kada se mediji bore za svaki klik, kada se njihova čitalačka publika informiše putem mobilnog telefona i ne zamara se čitanjem, lakše se baviti rijalitijima nego ozbiljnim temama. Tako se krug zatvara - od nedosljednih i nekonzistetnih političara, kojima je cilj da su im podanici što neinformisaniji i da im je pažnja usmjerena na banalne stvari, preko medija koji su dobrim dijelom njihova produžena ruka, do građana koji indolentno gledaju na ono što se oko njih dešava, ne podržavajući profesionalne medije i ne vršeći pritisak na donosioce odluka – ističe Topić. Megafoni političara Novinar iz Banje Luke Miljan Kovač pravi razliku između medija pod kontrolom vlasti i onih koji pokušavaju ostati neovisni. Prvi služe kao propagandni servisi i megafoni političara, dok se drugi nastoje baviti ozbiljnim i odgovornim novinarstvom. - Samo slobodni mediji mogu doprinijeti u jačanju demokratskog dijaloga i razumijevanju EU integracija, koje za građane BiH predstavljaju kartu za sigurniju budućnost. Malo je takvih, mali su i bore se za opstanak, ali njihov doprinos je tim veći. Na raspoloženje građana prema EU utječe sve što se danas dešava, ne samo u BiH nego i u samoj EU. Na medijima je da građanima tu sliku približe. Nažalost, oni koje kontrolišu stalni kočničari integracija, koriste svaku situaciju za raspirivanje euroskepticizma kod građana. Imamo i apsurdnu situaciju da RTRS, kao javni medijski servis, otvoreno širi antievropsko raspoloženje – kaže Kovač.

Kovač: Stalni kočničari integracija . Facebook Kovač: Stalni kočničari integracija . Facebook