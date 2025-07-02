Dječak (15) iz BiH nestao u Mađarskoj: Otišao u park da prošeta i nije se vratio

Ambasada BiH u Budimpešti angažovana je u potrazi za maloljetnim Kristijanom Đukelićem iz BiH koji je nestao u Budimpešti, rekla je ambasadorica BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica.

Bjelica je navela da je Ambasada sinoć nezvanično obaviještena o nestanku petnaestogodišnjaka i da je od jutros u kontaktu sa policijom i ostalim nadležnim službama.

– Zvali smo i bolnice i nigdje nije identifikovano da je primljeno dijete sa povredama ili bilo šta – rekla je Bjelica, navodeći da je maloljetnik nestao jučer.

Ona je dodala da zbog istrage više detalja ne može iznositi. Kristijan Đukelić iz BiH je u Budimpeštu otputovao sa bakom u posjetu stricu.

On je nestao jučer nakon što je rekao da ide u park da prošeta i nije se vratio, objavio je na Facebook stranici načelnik Mrkonjić Grada Dragan Vođević.

U objavi je navedeno da je dječak u trenutku nestanka na sebi imao majicu crvene boje, bijele patike, bijeli kačket i crni šorts, crni ruksak i sunčane naočale. Navedeno je i da je Kristijan sa sobom ponio još nekoliko majica, pasoš, telefon i punjač.