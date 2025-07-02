Stručnjak za klimatske promjene Martin Tais za "Avaz": Doživljavamo posljedice klimatskih promjena

Cijela Evropa nalazi se pod “toplotnom kupolom”, meteorološkim fenomenom tokom kojeg se velika masa vrućeg zraka zarobljava iznad određenog područja, uzrokujući ekstremne temperature. Najjači toplotni val ovog ljeta zahvatio je i BiH i trajat će i narednih dana, s temperaturama i do 40 stepeni.

- Ovo su posljedice klimatskih promjena. Promijenili su se barički centri i južni i jugozapadni vjetar povećao je učešće, a to je topli zrak s vrha Afrike. On je promijenio godišnju ružu vjetrova. Pošto dolazi topao zrak, uz sunce, stabilno vrijeme bez oblaka, onda je to kupola. Zato imamo toplotne udare i ove ekstreme - kaže bh. ekspert za klimatske promjene Martin Tais.

Posljedice klimatskih promjena intenzivno osjećamo posljednjih desetak godina, a možemo ih očekivati i narednih godina, bez mogućnosti da kao mala zemlja značajnije utječemo na promjene.

- Rast prosječnih temperatura za dva stepena predstavljao bi tragediju, koja mijenja floru i faunu. Energija sunca je približno 3,6 miliona eksadžula i to je ogromna energija, jer mi na Zemlji proizvodimo 5.000 – 6.000 eksadžula. Temperature će rasti, a problem je nerješiv ako se ne smanji emisija CO2 – ističe Tais.

Osim visokih temperatura, Sarajevo je pod oblakom dima nakon izbijanja požara na deponiji na Krupačkim stijenama. S obzirom na to da ga nije moguće lokalizirati vodom, akcija gašenja mogla bi potrajati. Tais očekuje da istočni vjetar u noćnim satima dodatno pojača zagađenje zraka.

- Noćni vjetar će dim nabacivati na Istočno Sarajevo, Ilidžu i gurati ga prema Sarajevu. Problem je veći što je na tom smetljištu i medicinski otpad pa bi, osim velikog zagađenja od 350 mikrograma po metru kubnom sitnih čestica, trebalo ispitati sadržaj toksičnih materija u ovom dimu. Mogući su razni dioksini, pošto je riječ o medicinskom otpadu, a oni su jako opasni i ako taj dim padne na povrće i travu, koju pase krave i ovcu, pa ih na kraju i mi jedemo. Zavod za javno zdravstvo bi trebao napraviti analizu, da se dobije sadržaj gasova – ističe Martin