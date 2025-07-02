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Klanjana dženaza uglednom profesoru Emiru Solakoviću: Prisustvovali brojni prijatelji, porodica i kolege

Dženazi je prisustvovao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović

Dženaza prof. dr. Emiru Solakoviću - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+29
S. S.

2.7.2025

Na Gradskom groblju "Lav" klanjana je dženaza uglednom prof. dr. Emiru Solakoviću.

Od profesora su se oprostili brojni prijatelji, porodica, kao i radne kolege. Dženazi je prisustvovao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Kao vrstan hirurg, šef Klinike za vaskularnu hirurgiju u Sarajevu (KCUS) i osnivač privatne klinike "Dr. Solaković", ostavio je neizbrisiv trag. Njegova stručnost bila je neupitna, a o njoj će zauvijek svjedočiti hiljade spašenih života, vraćenih u normalne tokove.

Poseban ponos profesora Solakovića bio je njegov doprinos osnivanju ratne bolnice u Sarajevu 1992. godine. U vremenima kada je život bio najugroženiji, on je bio tu, boreći se za svaki dah, za svaku nadu. Bio je profesor koji je nesebično prenosio znanje, dijeleći ga s generacijama mladih ljekara, oblikujući budućnost medicine u Bosni i Hercegovini.

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# EMIR SOLAKOVIĆ
# DŽENAZA
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