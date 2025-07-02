Klanjana dženaza uglednom profesoru Emiru Solakoviću: Prisustvovali brojni prijatelji, porodica i kolege

Na Gradskom groblju "Lav" klanjana je dženaza uglednom prof. dr. Emiru Solakoviću.
VELIKI GUBITAK
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Dženazi je prisustvovao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović
Na Gradskom groblju "Lav" klanjana je dženaza uglednom prof. dr. Emiru Solakoviću.
Od profesora su se oprostili brojni prijatelji, porodica, kao i radne kolege. Dženazi je prisustvovao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Kao vrstan hirurg, šef Klinike za vaskularnu hirurgiju u Sarajevu (KCUS) i osnivač privatne klinike "Dr. Solaković", ostavio je neizbrisiv trag. Njegova stručnost bila je neupitna, a o njoj će zauvijek svjedočiti hiljade spašenih života, vraćenih u normalne tokove.
Poseban ponos profesora Solakovića bio je njegov doprinos osnivanju ratne bolnice u Sarajevu 1992. godine. U vremenima kada je život bio najugroženiji, on je bio tu, boreći se za svaki dah, za svaku nadu. Bio je profesor koji je nesebično prenosio znanje, dijeleći ga s generacijama mladih ljekara, oblikujući budućnost medicine u Bosni i Hercegovini.
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