Video / Mladom Bišćaninu se ispunila želja: Prvi put se otisnuo sa Starog mosta u hladnu Neretvu

Dok se još u potpunosti nije slegla prašina koja se uskovitlala nakon skoka Švicarca, Luke Bonta (Luca) koji je samoinicijativno, bez znanja Kluba skakača u vodu „Mostari“ skočio sa Starog mosta, gotovo uz čamac u kojem su se nalazili ljudi, a što je izazvalo revolt lokalaca koji su se nalazili na obali Neretve i koji su na njega fizički nasrnuli, danas iz Mostara dolazi sasvim drugačija slika.

Gromoglasnim aplauzom danas su brojni turisti i građani nagradili mladog Bišćanina Enisa Skalića koji je prvi put skočio sa Starog mosta u Mostaru. To mu je, kako je ispričao za našoj ekuipi koja se u to vrijeme slučajno zatekla na Starom mostu, bio jedan od životnih snova i ciljeva.

-Već nekoliko godina se bavim raftingom i, uopće, sportovima na vodi i pod vodom i silno sam želio skočiti sa Starog mosta. I, evo, nakon sedam godina profesionalnog bavljenja sportom želja mi se ostvarila- kazao nam je Skalić nakon skoka.

Za razliku od brojnih turista, čiji su skokovi, bez najave i posebne pripreme, okončani povredama, ali i u značajnom broju tragično, Skalić je uredno prošao obuku sa članovima Kluba skakača u vodu „Mostari“.

-Da, prošao sam obukom s jednim od skakača koji mi je već nakon drugog skoka na skakaonici rekao da sam spreman za most, budući da se bavim ekstremnim skokovima. Kada sam Mostu adrenalin me prilično „pucao“, a kada sam stao na Most, sve je utihnulo i smirilo se. Jednostavo, u tom trenutku ne čuješ ništa osim otkucaja vlastitog srca. A, u trenutku dok sam bio u letu samo sam mislio na to kako da upadnem u vodu. I, moram vam reći da sam prezadovoljan svojim skokom i presretan sam što sam to učinio- ispričao nam je ovaj student druge godine Fakulteta informacijskih tehnologija (FIT) Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Iako je skakao s približnih visina, uslovi nisu, kazao nam je, ni približno slični kao na Starom mostu.

- Ovdje je voda skoro mirna, a Most je kao tunel i negdje na pola skoka vjetar vas počne okretati, što se, naprimjer, kod nas u Bihaću ne dešava-kako skočiš, tako i upadneš u vodu. Tako je ovdje, zapravo, puno veća kontrola, ali je osjećaj neopisiv. Ko ne proba, to se ne može ni opisati - naglasio je Skalić.

Nema namjeru takmičiti se u skokovima sa Starog mosta koji se, tradicionalno, održavaju zadnje nedjelje u julu.

-Nemam dovoljno iskustva, ali sam sada postao član „Mostara“ i redovno ću skakati sa Starog mosta - poručio je ovaj mladić.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.