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VATROGASNO DRUŠTVO ILIDŽA

Nijaz Imamović za "Avaz": Buknuo požar između Hrasnice i Sokolović Kolonije, nastojimo spriječiti širenje vatre prema kućama

Požar se širi prema Sokolović Koloniji, a jedan dio ide prema Mostu spasa

Požar u Sarajevu. TV Sa - Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

2.7.2025

Veliki požar danas je buknuo na prostoru između Hrasnice i Sokolović Kolonije. Vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama, potvrdio je za “Avaz” predsjednik Vatrogasnog društva Ilidža Nijaz Imamović.

- Gori polje između Hrasnice i Sokolović Kolonije. Bliže je Sokolović Koloniji. Mi nismo mogli da uđemo gore, jer radi se pruga, pa smo kroz Bjelašničku i vozila su trenutno u požarištu. Požar se širi prema Sokolović Koloniji, a jedan dio ide prema Mostu spasa. Širi se nenormalnom brzinom. Kompletna je vatrogasna jedinica na terenu i pokušavamo da ga presječemo – kaza je Imamović za "Avaz".

# SOKOLOVIĆ KOLONIJA
# HRASNICA
# NIJAZ IMAMOVIĆ
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