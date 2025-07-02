Nijaz Imamović za "Avaz": Buknuo požar između Hrasnice i Sokolović Kolonije, nastojimo spriječiti širenje vatre prema kućama

Veliki požar danas je buknuo na prostoru između Hrasnice i Sokolović Kolonije. Vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama, potvrdio je za “Avaz” predsjednik Vatrogasnog društva Ilidža Nijaz Imamović.

- Gori polje između Hrasnice i Sokolović Kolonije. Bliže je Sokolović Koloniji. Mi nismo mogli da uđemo gore, jer radi se pruga, pa smo kroz Bjelašničku i vozila su trenutno u požarištu. Požar se širi prema Sokolović Koloniji, a jedan dio ide prema Mostu spasa. Širi se nenormalnom brzinom. Kompletna je vatrogasna jedinica na terenu i pokušavamo da ga presječemo – kaza je Imamović za "Avaz".