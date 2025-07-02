Dodik: Antisemitizam u Sarajevu i podršku muslimanskim ekstremističkim pokretima ne smijemo ignorisati

Predsjednik RS Milorad Dodik kaže da godinama upozorava da fundamentalizam u BiH nije izmišljena prijetnja, već ozbiljna sigurnosna realnost.

- Spriječeni teroristički napad u Beču, u kojem su učestvovali radikalizovani migranti, potvrđuje koliko su granice, zakon i saradnja ključni za sigurnost. Pozdravljam pravovremenu akciju obavještajnih službi i dokaz da međunarodna bezbjednosna saradnja - kada je stvarna i konkretna - spasava živote. Rasprava koju smo pokrenuli u Narodnoj skupštini RS o odbacivanju britanskog plana za naseljavanje odbijenih migranata nije bila nikakva ideološka retorika, nego pitanje golih činjenica i bezbjednosti - naveo je Dodik.

Dodaje da je otkazivanje Evropske konferencije rabina zbog "antisemitizma u Sarajevu, kao i otvorena podrška određenih struktura muslimanskim ekstremističkim pokretima, upozorenje su koje niko ozbiljan ne smije ignorisati".

- Nastavit ćemo sarađivati s našim međunarodnim partnerima i saveznicima u borbi protiv svih oblika terorizma - jer bezbjedna RS znači i bezbjednija Evropa - naveo je Dodik.