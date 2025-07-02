BHANSA: Veliki broj operativaca istovremeno otvorio bolovanje, tokom prošlog vikenda zabilježili 70.000 minuta kašnjenja

BHANSA, kao pružatelj usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, suočava se s ozbiljnim operativnim izazovima zbog iznenadnog i istovremenog porasta broja bolovanja među dijelom operativnog osoblja, saopćeno je iz ove državne agencije.

– Trenutna situacija izazvala je ozbiljne poremećaje u pružanju usluga kontrole zračnog prometa. Prema podacima Network Managera, tokom proteklog vikenda zabilježeno je više od 70.000 minuta kašnjenja u zračnom prometu iznad BiH – upozorili su iz BHANSA-e.

Odgovorna institucija

Navode da, iako u potpunosti poštuju zakonsko pravo svakog zaposlenika na bolovanje, kao odgovorna institucija dužni su provjeriti opravdanost naglog porasta izostanaka, prvenstveno zbog očuvanja sigurnosti zračnog prometa.

– Uprava BHANSA-e, uprkos teškoj finansijskoj situaciji, uključujući blokadu računa Agencije zbog spora u kojem BHANSA nije stranka, donijela je odluku o isplati punih plata i pripadajućih naknada svim zaposlenicima. Time smo željeli jasno pokazati posvećenost stabilnosti sistema i brizi za zaposlene – poručili su.

Dodaju da razumiju legitimna očekivanja radnika, ali podsjećaju da destabilizacija sistema kontrole zračnog saobraćaja ima dalekosežne posljedice po reputaciju države i sigurnost prometa, te kao takva ne može biti sredstvo pritiska.

Osnovna načela

– BHANSA ostaje otvorena za dijalog, ali neće kompromitirati osnovna načela profesionalnosti i sigurnosti – zaključili su iz Agencije.

Podsjećamo, BHANSA se našla u finansijskim problemima ne svojom krivicom, već zbog duga Republike Srpske prema slovenačkoj kompaniji „Viaduct“. Zbog tog duga, Eurocontrol je blokirao sredstva namijenjena BHANSA-i, što je rezultiralo smanjenjem plata zaposlenima za 20 posto. Vijeće ministara BiH krajem maja uplatilo je 9,2 miliona KM kako bi se problem riješio, ali očito – bez željenog efekta.