Kolege o profesoru Solakoviću: Njegova harizma bila je nenadmašna, imao je viziju i u ratu

Prije dženaze, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je proveo najveći dio karijere, organizovao je komemoraciju. Njegovi saradnici i studenti govorili su o njegovoj stručnoj izvrsnosti, energiji, duhovitosti i sposobnosti da inspiriše generacije budućih ljekara.

Sarajevo je danas ispratilo Emira Solakovića, jednog od svojih najuglednijih građana – vrhunskog hirurga, profesora i humanistu. Na gradskom groblju Lav klanjana je dženaza, a u tišini koja je vladala osjetila se duboka tuga, ali i ogromno poštovanje prema njegovom životu i djelu. Porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci okupili su se kako bi mu odali posljednju počast.

Profesorica Nermina Babić istakla je:

– Na svoj prepoznatljiv način prenosio je znanje s lakoćom. Njegova riječ bila je jasna, direktna, duhovita, ali uvijek iskrena, srčana i istinita... Govorio je jezikom naroda, s autoritetom nauke. Njegova energija bila je zarazna, njegova harizma nenadmašna. Studenti su ga voljeli jer je znao kako učiniti da znanje oživi. Da suhoparnim definicijama udahne život. Bio je inspiracija, podrška i izazov.

Prim. dr. Sanko Pandur govorio je o njegovoj viziji i doprinosu u ratnim godinama:

– Ono što ga izdvaja od mnogih jeste njegova vizija, vizija u ratu da treba razviti novu granu u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. To mu niko ne može ni osporiti, ni oduzeti.

Dodao je i da stvar po kojoj je bio nevjerovatan je izbor svojih saradnika. Njegov doprinos na vaskularnoj hirurgiji je nemjerljiv.

Profesorica Hajrija Maksić naglasila je da je Solaković bio ljekar koji je "medicinu živio, a ne samo radio", dok je prof. dr. Miralem Pašić podsjetio na njihov prvi susret i istakao:

– Kardiohirurgija u Sarajevu ne bi bila na ovako kvalitetnom nivou da nije bilo njega. Njegov doprinos je nemjerljiv i trajan.

Emir Solaković ostat će upamćen kao vrhunski stručnjak, ali i kao čovjek koji je ostavio dubok trag u ljudskim srcima. Njegovo naslijeđe živi kroz znanje, spašene živote i generacije koje je oblikovao.

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