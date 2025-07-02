Nova sjednica, a iste tačke: Ponovo na dnevnom redu Doma naroda PSBiH smjena SNSD-ovih kadrova

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za 17. juli, a prve tri tačke dnevnog reda odnose se na zahtjeve za smjenu kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Kolegiju Doma naroda državnog parlamenta i Vijeću ministara BiH.

Delegati bi trebali razmatrati Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg/prvog zamjenika predsjedavajućeg/drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića, kao i Prijedlog odluke o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića.

Osam delegata

Predlagači ove dvije tačke su delegati u Domu naroda PSBiH: Nenad Vuković (PDP), Želimir Nešković (SDS), Ilija Cvitanović (HDZ 1990), Zlatko Miletić (nezavisni delegat) i Kemal Ademović (NiP).

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika ministara u Vijeću ministara BiH, i to: zamjenika ministra odbrane BiH Aleksandra Goganovića, zamjenika ministra komunikacija i prometa BiH Ognjena Janjića i zamjenice ministra civilnih poslova BiH Marijane Mojić.

Ovu tačku predložili su delegati: Nenad Vuković, Želimir Nešković, Zlatko Miletić, Šefik Džaferović (SDA), Safet Softić (SDA), Dženan Đonlagić (DF), Džemal Smajić (SBiH) i Kemal Ademović.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić.

Sazvan nastavak

Prijedlog zaključaka o tumačenju Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je predložio prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemal Ademović, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda hitne sjednice Doma naroda, čiji je početak zakazan 17. jula u 14.00 sati.

Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Nikola Špirić je prije nekoliko dana, također za 17. juli u 11.00 sati, sazvao nastavak 16. sjednice Doma naroda državnog parlamenta.