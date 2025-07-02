Penzioneri izlaze na proteste, traže vanredno povećanje penzija

Upravni odbor Saveza penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona danas je na sjednici usvojio zaključke da se ide na proteste te da se kod Vlade Federcije Bosne i Hercegovine ishoduje vanredno povećanje penzija za ovu godinu, kazao je predsjednik UO SP/UZDK-a Mustafa Trakić.

Trakić, koji je i član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH, je naglasio kako se protesti, koji su planirani za septembar, trebaju realizirati u sklopu SUP/UFBiH, čiji je UO, 25. juna ove godine, donio zaključke da se urgentno obrate i zatraže razgovor kod premijera FBiH Nermina Nikšića. Na tom će se sastanku, najavio je, zahtjevati vanredno uvećanje penzije tokom ove godine.

Jedna tačka dnevnog reda

- Mislim da taj sastanak mora biti prije 23. jula, za kada je zakazana tematska sjednica u Parlamentu FBiH. Znači, sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO FBiH, gdje će biti najkonkretnija naša četiri zahtjeva. To su, prije svega, izmjena člana 79., koji je vezan za redovno usklađivanje penzija te izmjena člana 80., a što penzionere najviše bilo i interesuje i koji je direktno vezan za vanredno povećanje penzija - kazao je Trakić, koji je napomenuo kako su ti zahtjevi jednoglasno usvojeni.

Savez će se, najavio je, morati pitati i za dodjelu jednokoratnih pomoći penzionerima, ali je svjestan da su ove godine, kazao je, zakasnili za redovno usklađivanje penzija. Međutim, kaže, nije se zakasnilo za iduću godinu te se do tada moraju promijeniti dva pomenuta parametra.

Žepčak Petar Galić, koji je također i član Upravnog odbora Saveza penzionera/umirovljenika FBiH, podvlači kako su svi došli do zaključka da se mora promijeniti Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

Kako se obračunava penzija

- Naravno, mi smo zainterirani da to bude neto plaća i troškovi života te da omjer ta dva parametra bude u korist penzionera. Tražili smo, minimalno, omjer 60-40 posto, ali ćemo vidjeti da li će Vlada FBiH to usvojiti - kazao je Galić.

Prije svega, kaže, moraju se mijenjati članak 79. i 80. te još neki, ali su im, ističe, ta dva članka najbitnija.

- Dakle, promjena parametara na kojima se obračunava penzija. To je, sada, bruto društveni proizvod, koji obuhvata jeko puno proizvoda koji se, možda, jednom godišnje prodaju ili ne prodaju.

Vlada FBiH, dodaje, treba vanredno povećati mirovine tokom ove godine, jer se radi o velikom broju ljudi koji su na pragu siromaštva i gladi, jer u FBiH ima oko 450.000 umirovljenika. Žepačka organizacija umirovljenika, kaže, broji 2250 ljudi u svom članstvu.