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SPAŠENA OD UTAPANJA

Video / Divlja kobila pala u kanal u Hutovom blatu: Četiri Stočana je spasila

Oni su nadljudskim snagama uspjeli iz kanala je izvući i pobrinuti se za istu

Kobila spašena od utapanja. Screenshot

S. S.

2.7.2025

Na području Hutovog blata četiri muškarca iz Stoca su spasili divlju kobilu od utapanja.

Heroji su bili Đuka Bošković, Domagoj Šutalo, Petar Lukanović i Organ Gerin.

Oni su nadljudskim snagama uspjeli iz kanala je izvući i pobrinuti se za istu, a kako ističu ovakvih slučajeva je sve više zabilježeno budući da se zanemaruje čišćenje kanala te bi u skorije vrijeme bilo lijepo kad bi se to uradilo.

# STOLAC
# HUTOVO BLATO
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