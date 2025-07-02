Video / Divlja kobila pala u kanal u Hutovom blatu: Četiri Stočana je spasila

Na području Hutovog blata četiri muškarca iz Stoca su spasili divlju kobilu od utapanja.
Heroji su bili Đuka Bošković, Domagoj Šutalo, Petar Lukanović i Organ Gerin.
SPAŠENA OD UTAPANJA
Oni su nadljudskim snagama uspjeli iz kanala je izvući i pobrinuti se za istu
Kobila spašena od utapanja. Screenshot
Na području Hutovog blata četiri muškarca iz Stoca su spasili divlju kobilu od utapanja.
Heroji su bili Đuka Bošković, Domagoj Šutalo, Petar Lukanović i Organ Gerin.
Oni su nadljudskim snagama uspjeli iz kanala je izvući i pobrinuti se za istu, a kako ističu ovakvih slučajeva je sve više zabilježeno budući da se zanemaruje čišćenje kanala te bi u skorije vrijeme bilo lijepo kad bi se to uradilo.
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