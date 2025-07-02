Putem advokata tražio naknadu: Zoran Galić ostao bez penzije u BiH

Zoran Galić (HDZ BiH), bivši direktor Granične policije Bosne i Hercegovine i zamjenik direktora SIPA-e, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, ostao je bez penzije u Bosni i Hercegovini, saznaje Raport. Galić se već drugu godinu nalazi u Hrvatskoj, gdje se skriva, a posljednjih mjeseci boravi na relaciji Tučepi–Makarska, gdje njegov brat posjeduje više apartmana, piše Raport.ba.

Podsjećamo, prije mjesec dana Galić je putem advokata predao zahtjev Zavodu PIO/MIO tražeći ostvarivanje prava na penziju. O tome je Raport prvi izvijestio. Međutim, kako nezvanično saznajemo, Zavod PIO/MIO odbio je njegov zahtjev prije nekoliko dana. To znači da Galić, koji se skriva u Hrvatskoj, ostaje bez ikakvih primanja iz BiH.

S obzirom na skoro 30 godina radnog staža i funkcije koje je obavljao u MUP-u ZHK, Graničnoj policiji i SIPA-i, procjenjuje se da bi njegova penzija iznosila oko 2.000 KM mjesečno.

Galić je, prema informacijama Tužilaštva BiH, "dana 8. jula 2024. godine – neposredno prije planiranog hapšenja – ilegalno napustio teritoriju BiH i pobjegao u Hrvatsku". Osumnjičen je za zloupotrebu položaja ili ovlasti te primanje dara dok je bio na čelu Granične policije BiH. Za njim je raspisana međunarodna potjernica, ali je Sud u Splitu odbio njegovo izručenje BiH.

Galića je sa dužnosti zamjenika direktora SIPA-e razriješilo Vijeće ministara BiH nakon višemjesečnog postupka. Prethodno je, putem advokata, podnio zahtjev za razrješenje, navodeći da je "ostvario uslove za penziju".

Tokom više mjeseci, Galić je tvrdio da se "nalazi na liječenju u Hrvatskoj i da je na bolovanju", ali nikada nije dostavio potrebnu medicinsku dokumentaciju SIPA-i.

Prema zvaničnim podacima, Galić je odjavljen iz evidencije kod Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški (ispostava Posušje) s datumom 8. jula 2024. godine, te nije ostvario ni pravo na otpremninu. Ove informacije navedene su i u službenom odgovoru Ministarstva sigurnosti BiH na zastupničko pitanje državnog zastupnika Jasmina Emrića (NES).