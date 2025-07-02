Ef. Velić emotivan na dženazi: Dosta će Miljacke proteći dok se novi Emir Solaković rodi u ovom gradu

Nakon klanjanja dženaze prof. dr. Emiru Solakoviću, porodici, brojnoj rodbini, prijateljima, kolegama i svima koji su poznavali ovog uglednog hirurga, obratio se poznati sarajevski efendija Muhamed Velić.

Efendija Velić, koji je bio blizak prijatelj rahmetli Solakovića i dobro ga je poznavao, emotivno je govorio o čovjeku u bijelom, o profesoru i doktoru koji je, kako je istakao, živio život za život. Prisjetio se kako nas je Solaković za života neprestano učio kako zdravije živjeti. – I danas, s ovog mjesta, naš Emir nas ponovo uči – da ćemo se svi jednog dana vratiti svome Gospodaru – kazao je Velić na groblju Lav.

Govorio je i o njegovom životnom djelu, ističući da je Solaković liječio ne samo znanjem, već i srcem i riječima.

– Dosta će Miljacke proteći dok se novi Emir Solaković rodi u ovom gradu – poručio je Velić.

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