Predstavljena Monografija "Srebrenica - Potočari 1995-2025.: Srebrenička dova"

Monografija "Srebrenica – Potočari 1995–2025: Srebrenička dova", u organizaciji Centra za dijalog Vesatijja, predstavljena je večeras u Sarajevu u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Tekstovima, dokumentima i jedinstvenom umjetničkom vizijom, Monografija sažima tri decenije živog pamćenja genocida počinjenog nad Bošnjacima jula 1995. godine u Srebrenici.

Duhovna artikulacija

- Istovremeno, ona je i odraz višedecenijskog svjedočenja, duhovne artikulacije i društvene angažiranosti Islamske zajednice u suočavanju s posljedicama genocida. Kroz dove, poruke i govore nekadašnjeg reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića te rezolucije, poslanice, pisma i hutbe posvećene Srebrenici, ova monografija dokumentira i institucionalni odgovor i ljudsku potrebu za istinom i pravdom – ističu iz Islamske zajednice u BiH.

Jedinstvenu dimenziju Monografiji daju ekskluzivne ilustracije akademika Mehmeda Akšamije, koje dosad nisu bile prikazane javnosti.

Promotor, akademik Mehmed Akšamija, urednik dr. Ekrem Tucaković, kao i direktor Centra Vesatijja i izdavač dr. Senad Ćeman te aktuelni reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović i predsjednica Udruženja „Majke enklava Srebrenice i Žepe“ Munira Subašić, posebno su naglasili dimenziju ovog djela - istinu o Srebrenici, koja ostaje na uvid i budućim generacijama.

Potreba za istinom

Monografija je nastala iz duboke ljudske potrebe za istinom i pravdom, ona je mnogo više od publikacije, to je dova pretočena u knjigu, duhovni štit istine i izraz islamskog odgovora na nepravdu, dok su poruke teksta impresivna cjelina bola, patnje, nepravde, licemjerja, iznevjerenog obećanja internacionalne zajednice, rečeno je između ostalog tokom promocije.

Promocija Monografije je pažljivo usklađena vremenski s obavezama koje članice Udruženja Majke Srebrenice imaju u vezi s obilježavanjem 30. godišnjice genocida u kojem su stradala njihova djeca, muževi, braća, rođaci, komšije, među hiljadama drugih muškaraca umorenih u najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.