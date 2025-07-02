Vukanović nakon što je dva puta bio napadnut: Ne treba nam rezervi sastav policije, nego red u državi

Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, oštro je kritikovao Prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji predviđa uvođenje rezervnog sastava policije u RS. Zakon se razmatra po hitnom postupku, ali Vukanović tvrdi da su pravi problemi daleko dublji.

– Ne treba nam rezervni sastav policije, nego red u državi! – poručio je Vukanović tokom skupštinske rasprave.

Korupcija svuda

Upozorio je da brojni pripadnici redovne policije godinama nisu prošli osnovne ljekarske preglede, a da su im uniforme i oprema davno van roka upotrebe.

– Nemate opremu, nemate uslove, a korupcija je svuda. Finska ima 107 policajaca na 100.000 stanovnika, BiH 440, RS možda i više. Gdje je sigurnije – tamo ili ovdje? – upitao je Vukanović.

Rekao je da se ni sam ne osjeća bezbjedno, navodeći da je bio fizički napadnut dva puta – nedavno u Trebinju, a ranije i u Sarajevu.

– Želim mir i normalnost, da izađemo iz kalupa koje nam ova vlast nameće. Radnici u zaštitarskim firmama rade u teškim uslovima – ako već treba dodatna snaga, zašto se ne obrate njima? – kazao je.

Također je upozorio da ne postoje jasni podzakonski akti koji bi regulisali rad rezervnog sastava, što, po njegovom mišljenju, dodatno otvara prostor za zloupotrebe.

– Hoćete policijsku državu u kojoj niko nije siguran osim onih na vlasti. Ako dođe do protesta, hoćete li te ljude poslati da tuku narod? – pitao je Vukanović.

Posebno je kritikovao vrh policije, tvrdeći da su pojedini visoki funkcioneri povezani s organizovanim kriminalom i da se pokušava formirati partijska policijska struktura.

Unaprijeđenje za hapšenje

– Ko je prisluškivao Milana Miličevića? Zašto je uhapšen? I da li je tačno da će inspektor koji je izvršio hapšenje biti nagrađen unapređenjem? – upitao je.

Na kraju je još jednom naglasio da entitetu RS ne treba rezervni sastav policije, već uređen sistem u kojem su svi građani jednako sigurni.

– U ovakvom sistemu niko nije bezbjedan – zaključio je Vukanović.