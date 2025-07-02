Ambasadori EU pozdravili usvajanje Plana rasta u BiH: Proboj koji otvara put reformama

Ambasadori zemalja Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravili su usvajanje Plana rasta u Vijeću ministara prošle sedmice i najavili da će države članice bloka na najvišem nivou biti zastupljene na komemoraciji 30. godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula.

- To je proboj koji otvara put podnošenju konačne agende reformi Evropskoj komisiji u narednim danima - izjavio je šef Delegacije EU-a u BiH Luiđi Soreka na X-u. On je dodao da su dan prije na samitu u Skoplju "svi lideri Zapadnog Balkana potvrdili snažnu posvećenost unapređenju reformi i regionalne saradnje".

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je također prisustvovao sastanku, informirao je ambasadore EU-a o pripremama za obilježavanje godišnjice genocida u kojem je ubijeno oko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka 1995. godine.

Soreka je naglasio kako članice EU-a "podržavaju niz inicijativa za komemoraciju u BiH i širom Evrope" te dodao: "Sjećanje nije samo moralni imperativ, već i poziv na suprotstavljanje mržnji, netoleranciji i nepravdi."

Na sastanku je razgovarano i o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kako je rekao Soreca, "naglasivši posvećenost EU-a teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku zemlje, te pozivajući sve političke aktere da rade na napretku na putu ka EU-u, što ostaje najbolja garancija prosperiteta i stabilnosti".