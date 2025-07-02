Brojni zvaničnici iz RS na prijemu u Ambasadi SAD: Među njima i savjetnik Dodika

Iako je praktično kompetno rukovodstvo RS na američkoj crnoj listi, brojni funkcioneri SNSD-a pojavili su se na prijemu koji je večeras organizirala Ambasada SAD povodom Dana nezavisnosti.

Prijemu su, između ostalih prisustvali Dodikov savjetnik Marko Romić, ministar finansija BiH Srđan Amidžić, Helezov zamjenik Aleksandar Goganović, predsjednik SPS-a Goran Selak, gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić i brojni drugi.

Iako je predsjednik RS Milorad Dodik ranije upućivao brojne uvrede na račun ambasadora Majkla Marfija, sada je otpravnik poslova Daniel Koski bio prihvatljiv domaćin za SNSD-ovce.

Treba naglasiti i da je Vlada RS prije dvije godine usvojila Informaciju o prekidu saradnje s američkim i britanskim diplomatama u BiH zbog antidejtonskog djelovanja.

Od tada zvaničnici SNSD-a se nisu sastajali ili bar nisu javno objavljivali da su se sastajali s američkim zvaničnicima, sve do danas.