Vijeće ministara BiH zasjeda danas: Na dnevnom redu i Prijedlog za imenovanje zamjenika SIPA-e

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra Nacrt zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koje je na dnevni red predložilo Ministarstvo komunikacija i transporta.

Na predloženom dnevnom redu je i Nacrt zakona o mjernim jedinicama u BiH koje je predložio Institut za metrologiju.

Pred ministrima bi se trebao naći i Prijedlog za imenovanje zamjenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), najavljeno je iz Vijeća ministara.

Ministri bi na prijedlog Ministarstva sigurnosti trebali da razmotre i Prijedlog strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcioni plan sprovođenja ove strategije za period od 2025. do 2029. godine, kao i informaciju o stanju u oblasti migracija za prva tri mjeseca ove godine.

Pred ministrima bi se na prijedlog istog ministarstva trebao naći i prijedlog odluke o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u gašenju požara.

Na predloženom dnevnom redu trebao bi se naći i Plan aktivnosti protivminskog djelovanja u BiH za 2025. i 2026. godinu, kao i plan deminiranja za ovu godinu.

Ministri bi trebali dati i mišljenja na nekoliko zakonskih prijedloga koje su predložili poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Sjednica je zakazana za 11.00 sati u zgradi institucija BiH u Sarajevu.