Zbog prijevoza posmrtnih ostataka mještana Tihovića, danas usporeno saobraćanje ulicama u Vogošći i u centru Sarajeva

Zbog prevrnutog teretnog vozila na magistralnom putu Maglaj-Doboj u mjestu Moševac saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim magistralnim pravcima i prilazima većim gradovima.

- Visoke dnevne temperature dodatno otežavaju vožnju, pa vozačima savjetujemo češće pauze, naročito prilikom dužih putovanja - poručuju iz BIHAMK-a.

Sanacioni radovi

U toku je sanacija mosta na magistralnom putu M-17 Zenica-Žepče, u Topčić Polju. Svakog dana (osim nedjelje) od 07:30 do 16:30 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Sanacioni radovi izvode se na dionici autocesta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Kladanj-Vlasenica (u mjestu Vitalj), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - kažu iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Kanton Sarajevo

- Zbog prijevoza posmrtnih ostataka mještana Tihovića, danas će od 10 sati biti usporeno saobraćanje ulicama u Vogošći (Jošanička i Igmanska), kao i u centru Sarajeva: Hamze Hume, Obala Kulina bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita i Alipašina. Konvoj će se zaustaviti na 5-10 minuta kod Baščaršijskog trga i ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, radi odavanja počasti.

Posebna napomena za vozače

Bosanskohercegovački auto-moto klub, u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji BiH pružiti maksimalno tri usluge pomoći na javnim cestama u toku godine. Besplatne usluge pomoći na cesti mogu se dobiti pozivom na broj 1282 ili (033) 282-100, i podrazumijevaju: Informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini. Dvije tehničke usluge pomoći na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluge popravke manjeg kvara na vozilu), a najviše jednu u toku mjeseca. 3. Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevoza vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t do baze SPI ili najbliže registrovane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu/želji vlasnika na udaljenost od maksimalno 10 kilometara.

Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, ali ista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju. U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga.

Prostorni obuhvat zone odgovornosti BIHAMK-a je područje sljedećih gradova i općina: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Ćelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac; Doboj Istok, Olovo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Travnik, Novi Travnik; Konjic, Mostar, Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš, navodi se u saopćenju.